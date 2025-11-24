Fico rokuje v Angole: Zvolali mimoriadny samit zameraný na mierový plán pre Ukrajinu. Prítomní sú lídri EÚ

Robert Fico je súčasťou rokovaní o budúcich investíciách a stabilite.

Lídri krajín Európskej únie a Africkej únie (AÚ) sa v pondelok schádzajú v angolskej Luande na summite zameranom na prehĺbenie hospodárskych a bezpečnostných vzťahov.

Na okraj podujatia sa zároveň koná aj neformálne stretnutie lídrov EÚ o aktualizovanom mierovom pláne pre Ukrajinu, informuje TASR.

Na summite sú aj lídri zo Slovenska, Francúzska či Kene

Medzi desiatkami najvyšších predstaviteľov krajín EÚ a Afriky, ktorí pricestovali do hlavného mesta Luanda, sú slovenský premiér Robert Fico, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz či kenský prezident William Ruto.

Hlavnými témami dvojdňových rokovaní budú obchod, migrácia a kritické suroviny, pričom snahou eurobloku bude udržať si vplyv v regióne. EÚ sa však na úvod sústredí na aktualizovaný mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine.

Pôvodná verzia bola podľa európskych predstaviteľov vnímaná ako výrazne naklonená tvrdým požiadavkám Moskvy. Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov však v nedeľu v Ženeve v rámci stretnutia vypracovali upravenú verziu mierového plánu.

Summit nadväzuje na G20 a pripomína 25 rokov partnerstva

Siedmy summit EÚ a AÚ sa koná krátko po zasadnutí G20 v Johannesburg, ktoré bolo prvým takýmto stretnutím na africkom kontinente. Summit sa zároveň koná pri príležitosti 25. výročia vzájomných vzťahov medzi oboma blokmi, ktoré podľa analytikov potrebujú obnovu, ak si Európa chce udržať pozíciu hlavného partnera afrického kontinentu.

„Výzvy, proti ktorým dnes stojíme – klimatické zmeny, digitálna transformácia, nelegálna migrácia, konflikty a neistota – nepoznajú hranice. Odpoveďou na tento multipolárny svet musí byť multipolárna spolupráca,“ uviedli v pondelkovom spoločnom vyhlásení šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.

„Afrika a Európa môžu spoločne udávať smer,“ dodali. Obe strany sa podľa nich usilujú vytvoriť „spravodlivejší, ekologickejší a bezpečnejší svet založený na spoločných hodnotách a vzájomnom rešpektovaní“.

Afrika je priestorom globálnej súťaže o vplyv

Afrika sa pre svoj potenciál v oblasti kritických nerastov a energetiky stala priestorom súťaže globálnych mocností, pričom o vplyv sa usilujú aj Čína, USA a Rusko. EÚ zostáva najväčším zahraničným investorom na kontinente a jeho hlavným obchodným partnerom, pričom obchod s tovarom a službami dosiahol v roku 2023 podľa Bruselu 467 miliárd eur.

EÚ má v súčasnosti na africkom kontinente 12 civilných a vojenských misií a operácií – okrem iného v Líbyi, Mali či Somálsku –, zameraných najmä na boj proti terorizmu, podporu stability a prevenciu konfliktov, pripomína agentúra DPA.

Európsky vplyv oslabuje, trhy sa menia

Podľa odborníkov však európsky vplyv slabne, keďže na africké trhy výrazne prenikajú aj štáty Perzského zálivu či Turecko, čím africké krajiny získavajú väčšiu vyjednávaciu silu. „Už nemáme situáciu, keď bola Európa jediným partnerom,“ povedal Geert Laporte z európskeho think-tanku ECDPM.

Viacerí analytici preto podľa AFP upozorňujú, že Európa by mala namiesto deklarácií investovať do infraštruktúry, energetiky a projektov vytvárajúcich pracovné miesta. „Afrika nehľadá nové deklarácie, ale dôveryhodné a realizovateľné záväzky,“ uviedol hovorca Africkej únie.

