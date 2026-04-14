O život prišiel mladý Slovák: Dvojicu pred týždňom zrazil vlak, vraj ho nevideli ani nepočuli

Jeden z dvoch 17-ročných Slovákov, ktorých minulú nedeľu zrazil regionálny vlak v meste Schladming v strednom Rakúsku, podľahol zraneniam v nemocnici v meste Klagenfurt am Wörthersee. Informovala o tom v pondelok večer rakúska polícia, píše TASR podľa správy agentúry APA.
Rakúska polícia minulý týždeň po incidente uviedla, že jeden z mladíkov utrpel život ohrozujúce poranenie hlavy a bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice v meste Klagenfurt am Wörthersee. Podľa slov druhého, ktorý bol pri vedomí, no utrpel zlomeninu ramena, mladíci oblasť nepoznali a v čase nehody nefungovali ani ich mobilné telefóny, preto sa rozhodli ísť po koľajniciach. Dodal, že prichádzajúci vlak nevideli ani nepočuli.
K incidentu došlo v skorých ranných hodinách, zrejme okolo 6.30 h SELČ, keď sa vracali do svojho hotela. Vlak do nich narazil zozadu.
