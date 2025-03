O štátne nájomné byty je obrovský záujem: Prispieť vám naň môže aj zamestnávateľ, takto sa registrujete

Do systému štátom podporovaného nájomného bývania odovzdal v utorok investor, poisťovňa Kooperativa, prvých približne 70 bytov. Nachádzajú sa v projekte Ovocné sady v Bratislave, pričom viac ako 20 bytov bude určených pre zamestnancov Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Prví záujemcovia by sa mali k bytom dostať v apríli. Na odovzdaní sa zúčastnil premiér Robert Fico (Smer-SD), minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD), minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) Eva Lisová, či predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kooperativy Vladimír Bakeš.

Ľudia si môžu povedať, o aký byt majú záujem

„Všetky tieto byty kúpil investor, spoločnosť Kooperativa, ktorá podpísala so štátom dohodu, že bude súčasťou systému štátom podporovaného nájomného bývania. Spoločnosť, ktorá je vlastníkom týchto bytov, bude teraz spolupracovať s agentúrou, ktorá vedie register záujemcov a títo záujemcovia sa môžu prihlásiť a povedať, mám záujem o jednoizbových, dvojizbový alebo trojizbový byt, takéto byty sú tu,“ priblížil Fico.

Zdôraznil, že projekt štátom podporovaného nájomného bývania je jednou z priorít jeho vlády. Kabinet má podľa neho na starosti vedenie registra záujemcov a podporu celého projektu. Zároveň podpisuje zmluvy s investormi, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky.

Tí následne investujú do nájomných bytov, a to buď formou kupovania hotových, alebo výstavby nových bytov. Na túto činnosť majú zvýhodnenú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 5 %, s čím súhlasila aj Európska komisia (EK). Ľudia, ktorí majú záujem o takéto bývanie, sa môžu prihlásiť do registra vedeného štátnou agentúrou, pričom tiež musia spĺňať viaceré zákonom stanovené podmienky.

Prispieť môže aj zamestnávateľ

Nájomné v tomto type bytov, ktoré je štátom regulované a odvíja sa od priemernej mzdy v konkrétnom kraji, je podľa premiéra výhodnejšie ako komerčné nájomné, ale aj splátka hypotéky. Ešte výhodnejšie je, pokiaľ naň prispeje zamestnávateľ.

„Systém štátom podporovaného nájomného bývania umožňuje, aby zamestnávateľ prispel zamestnancovi v prípade takéhoto nájomného bytu na bývanie príspevkom na nájomné, ktorý sa môže pohybovať momentálne vo výške 4 eurá na meter štvorcový (m2), ale bude sa valorizovať,“ vysvetlil premiér.

Ministerstvo zdravotníctva po dohode s riaditeľom UNB sa rozhodlo pre príspevok 3,3 eura na m2. V aktuálnom projekte tak vychádza priemerné nájomné po započítaní príspevku v jednoizbovom byte 326 eur, v dvojizbovom 416 eur a v trojizbovom 545 eur. Všetky tieto sumy sú podľa prepočtov výhodnejšie ako prípadný komerčný nájom alebo mesačná splátka hypotéky.

„To je tá symbióza, ktorú sme chceli ukázať. Záujem investora, štátu, občana, zamestnávateľa. Bez príspevku zamestnávateľa to je tiež atraktívne, ale s tým príspevkom je to absolútne atraktívne. Na tom je aj postavená celá podstata tohto projektu,“ zhodnotil Fico.

Prihlásených je približne 5-tisíc záujemcov

Podľa vlastných slov očakáva, že podobných projektov sa bude otvárať ešte veľa. Konkrétne číslo, koľko nájomných bytov by mohlo byť v systéme do konca volebného obdobia, komentovať nechcel. Pripomenul však, že už momentálne je do registra prihlásených približne 5000 záujemcov o nájomné bývanie a očakáva, že keď sa systém rozbehne a spropaguje sa, bude ich oveľa viac.

„Plány sa stali realitou. Pred šiestimi týždňami sme spustili registráciu záujemcov o nájomné bývanie, v registri máme takmer 5000 záujemcov. Prví z nich sa budú môcť do bytového domu Ovocné sady nasťahovať už začiatkom apríla. Som šťastná, že dnes môžeme spustiť náš pilotný projekt. Máme pracovné stretnutia po celom Slovensku, stretávame sa so samosprávami, informujeme, robíme osvetu medzi zamestnávateľmi,“ konštatovala Lisová.

Stabilizácia situácie so zamestnancami verejnej správy

Minister dopravy zdôraznil, že vďaka osobnej intervencii premiéra v EK bolo možné získať oficiálne potvrdenie pre schému štátom podporovaného nájomného bývania. „V minulosti som štyri roky pôsobil v rezorte zdravotníctva. Preto som oslovil aj riaditeľa UNB Alexandra Mayera. Vieme, že stále bojujeme s nedostatkom zdravotných sestier, aj preto som ho vyzval, aby aktívne participoval na projekte. Rád by som z tohto miesta vyzval aj všetkých zamestnávateľov, aby sa na projekte podieľali, pretože je to významný nástroj na udržanie zamestnancov,“ zdôraznil Ráž.

„Z pohľadu štátu je nájomné bývanie možnosť stabilizovať situáciu zamestnancov verejnej správy, v našom prípade ide o sestry a pôrodné asistentky, ale atraktívne je to aj pre učiteľov či policajtov,“ zhodnotil Šaško, ktorý prisľúbil, že bude vyzývať riaditeľov štátnych nemocníc, aby sa do projektu zapojili.

Ako sa registrovať?

Ak sa chcete registrovať, urobíte tak na tejto stránke. „Vyplnením tohto formulára potvrdzujem, že mám záujem o registráciu v registri záujemcov o byty štátom podporovaného nájomného bývania, čím prejavujem nezáväzný záujem o získanie postavenia nájomcu a uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ píše sa na stránke.

Štátom podporované nájomné bývanie je určené pre každého, kto spĺňa kritériá stanovené zákonom a nariadením vlády. Postavenie nájomcu môže získať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým, prechodným alebo iným obdobným pobytom na Slovensku. To, či spĺňate podmienky, zistíte rovnako na stránke Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.