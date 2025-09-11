Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia

Svet miliardárov má nového lídra. Larry Ellison, spoluzakladateľ technologického gigantu Oracle, sa po prvý raz v histórii stal najbohatším človekom planéty a zosadil z trónu Elona Muska.
Napriek tomu, že nikdy nedokončil štúdium, dokázal zarobiť miliardy. Ľudia ale nie sú vždy stotožnení s tým, ako ich využíva. Dokonca na jeho adresu vznikol aj vtip: Viete, aký je rozdiel medzi Larrym Ellisonom a Bohom? Boh si o sebe nemyslí, že je Larry Ellison. Podľa Bloomberg Billionaires Index jeho majetok v stredu 10. septembra 2025 vyskočil o rekordných 101 miliárd dolárov, čím celková hodnota Ellisonovho imania dosiahla 393 miliárd dolárov. Musk sa prepadol na druhé miesto so sumou 385 miliárd dolárov. Ide o najväčší jednodňový nárast bohatstva, aký Bloomberg vo svojom rebríčku zaznamenal.
Nikdy nedokončil štúdium
Ako informuje web Biography, už krátko po narodení v roku 1944 to mal Joseph Lawrence „Larry“ Ellison náročné. Narodil sa slobodnej matke a v čase, keď mal len deväť mesiacov, dostal zápal pľúc. Matka ho poslala do Chicaga, kde sa výchovy ujali jej teta a strýko a dieťa si napokon adoptovali. Po skončení strednej školy sa Ellison zapísal na Illinoiskú univerzitu v Champaigne, kde bol dokonca vyhlásený za najlepšieho študenta vo svojom odbore.
Počas druhého ročníka ho ale zasiahla mimoriadne tragická správa, zomrela jeho adoptívna matka, s ktorou si boli veľmi blízki. Na druhej strane, jeho adoptívny otec mu často opakoval, že z neho aj tak nikdy nič nebude. Ellison to nezvládol a štúdium zanechal. Nasledujúci rok sa zapísal na Chicagskú univerzitu, ale štúdium opäť prerušil, a to už po prvom semestri. Zbalil si tašky, nadobro sa vzdal snahy doštudovať a v priebehu nasledujúcich 10 rokov vystriedal niekoľko zamestnaní. Počas tohto obdobia si ale zdokonalil jednu mimoriadne užitočnú schopnosť – programovanie.
Od roku 1973 pracoval v elektronickej spoločnosti Ampex, kde sa zoznámil s kolegom programátorom Edom Oatesom a Bobom Minerom. Ellison odišiel z Ampexu o 3 roky neskôr a nastúpil do spoločnosti Precision Instruments (neskôr Omex), v ktorej sa neskôr stal viceprezidentom pre výskum a vývoj, píše web Britannica. V roku 1977 napokon Ellison spojil sily s Minerom a Oatesom a založili spoločnosť Software Development Laboratories (SDL) a pustili sa do programovania pre iné spoločnosti.
Začínal od nuly
Ako informuje Business Insider, spoločnosť, neskôr premenovaná na Oracle Systems Corp., začínala s majetkom len 2 000 dolárov (takmer 1 900 eur), pričom 1 200 dolárov (vyše 1 100 eur) poskytol Ellison z vlastného vrecka. Na to, že začínala v malom, sa jej ale darilo neuveriteľne dobre. V roku 1986 uskutočnila prvú verejnú ponuku akcií a vykázala príjmy vo výške 55 miliónov dolárov (viac ako 51 miliónov eur).
Ani Ellisonovi sa ale občas nevyhýbala smola a po tom, ako označil za chybné obchodné rozhodnutie, musela spoločnosť v roku 1990 prepustiť zhruba 400 zamestnancov. Došlo aj k niekoľkým žalobám a Oracle sa ocitla len krôčik od bankrotu. Napokon sa jej ale opäť podarilo dostať na správnu cestu a dohnať zisky.
