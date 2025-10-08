O nemožnosti platiť energopomoc z eurofondov vie rezort hospodárstva už pár týždňov, priznala Saková

Foto: TASR - Martin Baumann

Lucia Mužlová
TASR
Pripravujú plán B, no na tlačovej besede, keď sa schválila energopomoc, tvrdili niečo iné.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o skutočnosti, že energopomoc pre domácnosti nebude možné financovať z eurofondov, vie už niekoľko týždňov. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).

Vláda preto hľadá podľa nej na financovanie „plán B“, hoci predsedníčka Európskej komisie listom v júli prisľúbila financovanie energetickej pomoci z fondov EÚ slovenskému premiérovi.

Ešte 25. septembra pritom premiér Fico tvrdil, že finálna výška energopomoci pre domácnosti bude vo výške 435 miliónov eur a že celá suma bude hradená z eurofondov. 1. októbra bola následne energopomoc definitívne schválená v parlamente.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

„Návrh, s ktorým prichádza podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR (Denisa Saková, Hlas-SD) je vykonzultovaný v koalícii, má plnú podporu. Ideme do energopomoci na úrovni 435 miliónov eur. Môžem potvrdiť, že hradiť budeme tieto výdavky nie zo štátneho rozpočtu, ale na úkor európskych fondov,“ priblížil vtedy Fico.

Rátajú s plánom B

Saková spresnila, že minulý týždeň mala niekoľko rokovaní v Bruseli. „Tam som opätovne avizovala, že na začiatku júla pani predsedníčka Európskej komisie poslala list pánovi premiérovi s tým, že ho utvrdila, že naša energopomoc môže byť financovaná z eurofondov,“ povedala.

„My už asi štyri, možno aj päť týždňov pripravujeme náhradné riešenie B. A to náhradné riešenie B je, že hľadáme projekty, ktoré sú momentálne financované zo štátneho rozpočtu. Tie projekty by boli financované z neminutých prostriedkov, z eurofondov. A naopak, potom by sa nám v štátnom rozpočte uvoľnili prostriedky na energopomoc,“ vysvetlila.

Vieme, že máme rad projektov, ktoré z decommitmentu (nevyčerpané eurofondy, pozn. TASR) vieme financovať. Tie projekty, ktoré prefinancujeme z decommitmentu a nie z prostriedkov štátneho rozpočtu, môžeme dať na energopomoc,“ dodala Saková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vláda má problém: Energopomoc nemôže byť financovaná z eurofondov, z Bruselu prišla jasná stopka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac