Vláda má problém: Energopomoc nemôže byť financovaná z eurofondov, z Bruselu prišla jasná stopka

Foto: TASR - Martin Baumann

Martin Cucík
Podľa Európskej komisie náklady na energopomoc nebudú môcť byť hradené z eurofondov. Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že pomoc bola sľúbená a o situácii sa rokuje.

Európska komisia odmietla, že by Slovensko mohlo priamo použiť eurofondy na financovanie adresnej energopomoci pre domácnosti. Tým spochybnila tvrdenia vlády, že pomoc v hodnote 435 miliónov eur bude hradená z fondov EÚ.

Podľa stanoviska Európskej komisie zo 6. októbra 2025 energetické dotácie pre obyvateľov nie sú súčasťou priorít Kohéznej politiky na obdobie 2021 – 2027, a teda ich nie je možné hradiť z eurofondov. Komisia síce potvrdila, že so slovenskými orgánmi stále rokuje, no pripomenula, že akékoľvek riešenie musí rešpektovať platné pravidlá. Informoval portál Euractiv.

Rezort hospodárstva tvrdí, že prostriedky z eurofondov boli sľúbené

Hľadali sme možnosti, ako využiť nevyčerpané prostriedky z eurofondov na kompenzácie cien energií pre domácnosti a priemysel. To bol konkrétny prísľub, ktorý dala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová premiérovi Robertovi Ficovi v súvislosti s nariadením RePowerEU a jeho negatívnymi dosahmi,“ upresnil rezort.

V praxi to znamená, že energopomoc sa nebude financovať priamo z eurofondov, ale zo štátneho rozpočtu. Prostriedky z fondov EÚ sa využijú len na účtovné presuny, aby sa v rozpočte uvoľnili peniaze na dotácie.

Ide teda len o dočasné a technické riešenie, ktoré podľa Európskej komisie nezodpovedá pravidlám EÚ. Eurofondy totiž majú byť určené najmä na investície podporujúce hospodársky rast a zlepšenie životnej úrovne, nie na priame kompenzácie.

