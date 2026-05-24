Nový trend v šperkoch prináša voľnosť, aká tu ešte nebola. Na tabu so zlatom a striebrom zabudnite

Dlhé roky sme žili v zajatí prísneho módneho pravidla, ktoré tvrdilo, že môžeme nosiť doplnky buď v striebornej alebo v zlatej farbe. Náušnice, náramky, náhrdelník – všetko muselo byť v rovnakom tóne. Tomu je však v roku 2026 koniec a nový trend dovoľuje oveľa väčšiu slobodu.
Ak ste zvolili striebro, zlato muselo ostať zamknuté v šperkovnici. Rok 2026 však definitívne búra tieto zastarané bariéry. Miešanie kovov už nie je módnym faux pas – je to vyjadrenie slobody, sebavedomia a moderného prístupu k štýlu, informuje portál WHO WHAT WEAR. Vďaka dvojfarebným šperkom už značky a stylisti nie sú obmedzovaní prekonaným očakávaním, že každý kov v outfite musí ladiť, a takisto sa aj vy nemusíte obávať, že vám kov na kabelke neladí s doplnkami.
Nebojte sa experimentovať
Návrhárka šperkov Jenny Bird prezradila svoje najlepšie triky pre ženy, ktoré by chceli tento trend miešania kovov vyskúšať. „V prvom rade sa uvoľnite. Idete sa hrať. Začnite tým, že si nasadíte kúsky, ktoré nosíte radi každý deň. Od toho sa odrazte a pridajte druhý tón. Ak sú vaše obľúbené kúsky prevažne zlaté, primiešajte trochu striebra. Ak je to naopak, pridajte štipku zlata,“ poradila.
Jej ďalším osvedčeným tipom je zadovážiť si kúsok, ktorý je už sám o sebe dvojfarebný. Napríklad hodinky, ktoré sú zlato-strieborné, a tým pádom k nim môžete doladiť kombináciu týchto kovov.
Nemusíte však kombinovať len zlatú a striebornú. Keď už sa ich totiž rozhodnete zmiešať, môžete k nim pridať ďalšie doplnky, aby to nebolo len o kovoch. Napríklad drevené masívne náramky, vďaka čomu budete svoje šperky vrstviť tak, akoby ste to robili s oblečením vo svojom outfite.
Najjednoduchšie sa pritom mieša striebro a zlato v prsteňoch. Ak ste niekto, kto obľubuje veľa prsteňov na rukách, rozhodne skúste aj ich dvojfarebnú kombináciu. Práve tam totiž vynikne najviac a nemusíte sa báť, že by to pôsobilo nevkusne.
Z hľadiska psychológie je tento trend blízky ľuďom, ktorí sú kreatívni, optimistickí a flexibilní. Ak sa nebojíte miešať studené striebro s teplým zlatom, vysielate signál, že sa dokážete prispôsobiť novým situáciám a neviažete sa na minulosť. Je to voľba moderného profesionála, ktorý vie, že pravidlá sú tu na to, aby sa ohýbali.
