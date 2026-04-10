Nový spôsob platenia, ktorý zavádza štát, mohol Slovákov zmiasť. Možností bude viac

Štát nezaviedol povinnosť prijímať QR platby prostredníctvom notifikátora okamžitých platieb (NOP). Od 1. mája 2026 platí povinnosť pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré majú podľa zákona povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa umožniť kupujúcemu aspoň jednu formu bezhotovostnej úhrady pri nákupe nad jedno euro. Uviedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR, v súvislosti s medializovanými tvrdeniami o QR platbách.
O tom, ako bude platba QR kódom fungovať, sme vás informovali aj my v našom článku.
Predávajúci si môže zvoliť riešenie podľa vlastného rozhodnutia
Zdôraznil, že zákon však neurčuje konkrétny spôsob ani poskytovateľa. Predávajúci si môže zvoliť riešenie podľa vlastného rozhodnutia, napríklad platobný terminál, QR platbu, bankový prevod alebo iný dostupný nástroj.
Podčiarkol, že finančná správa poskytuje bezplatnú aplikáciu VRP2 (Virtuálna registračná pokladnica), ktorá umožňuje evidovať tržby, generovať QR kódy a sledovať prijaté platby v jednom zariadení.
Spresnil, že po zaevidovaní nákupu systém vygeneruje QR kód, ktorý kupujúci naskenuje a uhradí. Predávajúci je o prijatí platby informovaný po jej pripísaní na účet, pričom pri využití NOP má okamžitý prehľad o prijatej platbe priamo v pokladni alebo kasovom systéme.
Kováč upozornil, že pri využívaní technického riešenia finančnej správy banky do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatky za vybavenie notifikačného účtu, za notifikácie o vykonaných bezhotovostných platbách a zároveň nebude spoplatnené ani pripísanie týchto platieb na účet predávajúceho. Povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu sa nevzťahuje na subjekty, ktoré majú zákonnú výnimku z evidencie tržieb.
Podčiarkol, že platby realizované prostredníctvom QR kódu sú štandardné SEPA okamžité platby. Obsahujú identifikačné údaje, ktoré umožňujú ich automatické párovanie v účtovných systémoch. Moderné účtovné softvéry aj bankové aplikácie tieto platby spracúvajú automatizovane.
Priblížil, že aktivácia QR platieb prostredníctvom NOP v aplikácii VRP2 je jednoduchý elektronický úkon, ktorý predávajúci vykoná priamo v nastaveniach aplikácie. Nie je potrebná návšteva úradu ani samostatné administratívne konanie, predávajúci neuzatvára pre reálnu prevádzku QR platieb s finančnou správou žiadnu zmluvu či dohodu. Riešenie je súčasťou systému eKasa, čím je zabezpečená jeho súladnosť s legislatívou bez potreby externých integrácií.
Finančná správa zabezpečuje podporu
V prípade online registračnej pokladnice (ORP) je podľa neho potrebné, aby predávajúci požiadal svojho dodávateľa kasového systému o aktualizáciu softvéru, pri VRP2 si len aktualizuje najnovšiu verziu aplikácie, ktorá je dostupná vo verziách pre PC, iOS aj Android. Okrem toho je potrebné, aby požiadal banku o sprístupnenie notifikačného účtu.
Platba prostredníctvom QR kódu je bankový prevod, preto sa prípadné reklamácie alebo opravy riešia štandardným spôsobom ako pri iných formách bezhotovostných platieb. Finančná správa tiež zabezpečuje podporu prostredníctvom call centra a Centra podpory – telefonicky na čísle 048/4317 222 (voľba 4) a emailom cez aplikáciu Live Agent. Okrem toho je tiež sprístupnená aplikácia Kdejemojaplatba.sk, v ktorej si vie predávajúci preveriť aktuálny stav transakcie.
Na portáli finančnej správy je zároveň zriadená osobitná sekcia venovaná QR platbám, kde sú sústredené všetky kľúčové informácie na jednom mieste. Doplnkové informácie sú dostupné aj na špecializovanej webovej stránke.
