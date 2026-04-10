Nový spôsob platenia, ktorý zavádza štát, mohol Slovákov zmiasť. Možností bude viac

Ilustračná foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Od 1. mája 2026 platí povinnosť umožniť kupujúcemu aspoň jednu formu bezhotovostnej úhrady pri nákupe nad jedno euro.

Štát nezaviedol povinnosť prijímať QR platby prostredníctvom notifikátora okamžitých platieb (NOP). Od 1. mája 2026 platí povinnosť pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré majú podľa zákona povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa umožniť kupujúcemu aspoň jednu formu bezhotovostnej úhrady pri nákupe nad jedno euro. Uviedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR, v súvislosti s medializovanými tvrdeniami o QR platbách.

O tom, ako bude platba QR kódom fungovať, sme vás informovali aj my v našom článku.

Predávajúci si môže zvoliť riešenie podľa vlastného rozhodnutia

Zdôraznil, že zákon však neurčuje konkrétny spôsob ani poskytovateľa. Predávajúci si môže zvoliť riešenie podľa vlastného rozhodnutia, napríklad platobný terminál, QR platbu, bankový prevod alebo iný dostupný nástroj.

Podčiarkol, že finančná správa poskytuje bezplatnú aplikáciu VRP2 (Virtuálna registračná pokladnica), ktorá umožňuje evidovať tržby, generovať QR kódy a sledovať prijaté platby v jednom zariadení.

Spresnil, že po zaevidovaní nákupu systém vygeneruje QR kód, ktorý kupujúci naskenuje a uhradí. Predávajúci je o prijatí platby informovaný po jej pripísaní na účet, pričom pri využití NOP má okamžitý prehľad o prijatej platbe priamo v pokladni alebo kasovom systéme.

Kováč upozornil, že pri využívaní technického riešenia finančnej správy banky do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatky za vybavenie notifikačného účtu, za notifikácie o vykonaných bezhotovostných platbách a zároveň nebude spoplatnené ani pripísanie týchto platieb na účet predávajúceho. Povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu sa nevzťahuje na subjekty, ktoré majú zákonnú výnimku z evidencie tržieb.

Ilustračná foto: Unsplash

Podčiarkol, že platby realizované prostredníctvom QR kódu sú štandardné SEPA okamžité platby. Obsahujú identifikačné údaje, ktoré umožňujú ich automatické párovanie v účtovných systémoch. Moderné účtovné softvéry aj bankové aplikácie tieto platby spracúvajú automatizovane.

Priblížil, že aktivácia QR platieb prostredníctvom NOP v aplikácii VRP2 je jednoduchý elektronický úkon, ktorý predávajúci vykoná priamo v nastaveniach aplikácie. Nie je potrebná návšteva úradu ani samostatné administratívne konanie, predávajúci neuzatvára pre reálnu prevádzku QR platieb s finančnou správou žiadnu zmluvu či dohodu. Riešenie je súčasťou systému eKasa, čím je zabezpečená jeho súladnosť s legislatívou bez potreby externých integrácií.

Finančná správa zabezpečuje podporu

V prípade online registračnej pokladnice (ORP) je podľa neho potrebné, aby predávajúci požiadal svojho dodávateľa kasového systému o aktualizáciu softvéru, pri VRP2 si len aktualizuje najnovšiu verziu aplikácie, ktorá je dostupná vo verziách pre PC, iOS aj Android. Okrem toho je potrebné, aby požiadal banku o sprístupnenie notifikačného účtu.

Platba prostredníctvom QR kódu je bankový prevod, preto sa prípadné reklamácie alebo opravy riešia štandardným spôsobom ako pri iných formách bezhotovostných platieb. Finančná správa tiež zabezpečuje podporu prostredníctvom call centra a Centra podpory – telefonicky na čísle 048/4317 222 (voľba 4) a emailom cez aplikáciu Live Agent. Okrem toho je tiež sprístupnená aplikácia Kdejemojaplatba.sk, v ktorej si vie predávajúci preveriť aktuálny stav transakcie.

Na portáli finančnej správy je zároveň zriadená osobitná sekcia venovaná QR platbám, kde sú sústredené všetky kľúčové informácie na jednom mieste. Doplnkové informácie sú dostupné aj na špecializovanej webovej stránke.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico podá trestné oznámenie na Záleskú v súvislosti s prípadom Dušana Kováčika. Hovorí o zneužití…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

