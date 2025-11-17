Nový slovenský film vás dostane: Ukazuje Štúra z pohľadu mladej Adely, nechýbajú obľúbení herci

Foto: Tina Botková

Zuzana Veslíková
Začiatok roka sa bude v kinách niesť v znamení historického veľkovýpravného filmu z domácej produkcie s názvom Štúr.

Režisérka Mariana Čengel Solčanská už o niekoľko týždňov odpremiéruje svoju novú snímku o Ľudovítovi Štúrovi. Na výročie Nežnej revolúcie vyšiel jej oficiálny trailer a nie je to náhoda. Práve v dnešný deň v roku 1847 totiž odznela aj Štúrova slávna reč na Uhorskom sneme. 

Na návšteve u strýka v Zemianskom Podhradí spozná Adela, jediná dcéra zemana z Ostrej Lúky, neobyčajného muža. Filozof a básnik Ludevít Štúr je nespokojný so spoločenskými pomermi v Uhorsku v 19. storočí, búri sa voči diskriminačným nariadeniam a tým, že burcuje k občianskej neposlušnosti, balansuje na hrane zákona. Adela sa proti zdravému rozumu do neho vášnivo zamiluje.

Verí, že ak hrdého a sarkastického muža dostane do svojej tesnej blízkosti, začne jej lásku opätovať. Poskytne mu dočasný domov vo svojom kaštieli, platí mu za súkromné hodiny filozofie a využije vplyv svojho otca, aby Štúra zvolili do dolnej komory Uhorského snemu. Vo chvíli, keď sa zdá, že Adelin zámer sa začína dariť, vypukne revolúcia a Ludevíta strhne vír, ktorý navždy premení Európu, uvádza tlačová správa.

Ukáže poľudšteného Štúra

„Vo filme chceme vnímať Štúra cez optiku mladej ženy, skrz detaily, ktoré ho poľudšťujú a zatraktívňujú. Filmový Štúr bude zrozumiteľný aj pre diváka, ktorý sa o dejiny 19. storočia, Štúrovcov a proces kodifikácie jazyka doposiaľ bližšie nezaujímal,“ hovorí o svojom filme režisérka Mariana Čengel Solčanská a dodáva, že postava Adely Ostrolúckej ostáva zahalená tajomstvom.

„Po Adele Ostrolúckej nám totiž nezostal žiadny denník, žiadne osobné predmety, ktoré by verne odhaľovali jej osobnosť a povahu citov, aké prechovávala k Štúrovi.“ Práve romantický príbeh medzi Štúrom a Ostrolúckou rámcuje nový slovenský film.

Mariana Čengel Solčanská začala na filme Štúr pracovať v roku 2020. Nakrúcalo sa v atraktívnych lokáciách na celom Slovensku a diváci sa môžu tešiť na skvelé herecké výkony Lukáša Pelča v postave Štúra, Ivany Kološovej v postave Adely Ostrolúckej, Richarda Autnera, Marka Igondu, Františka Kovára, Jany Kvantíkovej, Daniela Žulčáka, Csongora Kassaia, Zuzany Konečnej, Hany Gregorovej, Štefana Šafárika, Jána Grešša, Petra Oszlíka a ďalších.

Slovenský historický veľkovýpravný film Štúr príde do kín už 15. januára 2026.

