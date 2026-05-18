„Prekliata“ letecká šou: Zrazili sa dve stíhačky, neuveriteľné zábery obleteli svet

Foto: X - Osinttechnical (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Letecká šou bola po kolízii zrušená a základňa uzavretá.

Dva stíhacie lietadlá amerického námorníctva typu EA 18G Growler sa v nedeľu zrazili počas leteckej prehliadky na základni Mountain Home Air Force Base v štáte Idaho. Všetci štyria členovia posádok sa stihli katapultovať a sú v stabilizovanom stave, zranenia na zemi neboli hlásené. Informovali o tom agentúry AFP a AP.

Incident sa odohral počas podujatia Gunfighter Skies Air Show približne 3,2 kilometra severozápadne od základne. Podľa vyhlásenia predstaviteľov základne boli na miesto okamžite vyslané záchranné tímy a začalo sa vyšetrovanie príčin nehody. Letecká šou bola po kolízii zrušená a základňa uzavretá.

Nejde o prvú nehodu

Obe lietadlá patrili k útočnej letke VAQ 129 so sídlom na námornej leteckej stanici Whidbey Island v štáte Washington, uviedla hovorkyňa námorného letectva Amelia Umayamová. Stroje vykonávali spoločnú akrobatickú ukážku, keď došlo ku kolízii.

Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú moment, keď sa jedno lietadlo priblížilo k druhému, po čom nasledoval náraz a z oboch strojov bolo vidieť padať trosky. Následne sa piloti katapultovali a obe lietadlá sa zrútili. Po dopade došlo k mohutnému výbuchu.

Nehoda spôsobila aj menší požiar okolitej vegetácie, ktorý sa podarilo rýchlo dostať pod kontrolu. Letecká šou sa konala prvýkrát od roku 2018, keď počas nej pri nehode závesného klzáka zahynul pilot, pripomenul denník Idaho Statesman.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Ruky preč od médií“: Ľudia po celom Česku protestovali, podporili verejnoprávne médiá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac