Počasie urobí otočku: Prichádza oteplenie a prvé letné dni. Teplomer bude ukazovať 30 stupňov

Dočkali sme sa. Slovensko čaká v najbližších dňoch výrazný obrat v počasí. Kým víkend prinesol dážď, chlad a vo vysokých polohách dokonca aj sneženie, už v druhej polovici tohto týždňa sa začne výrazne otepľovať. Meteorológovia upozorňujú, že záver mája môže priniesť prvé tropické dni s teplotami okolo 30 °C.
Vyplýva to z aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu aj z informácií zverejnených vo facebookovom príspevku Meteo Slovensko. Nad strednou Európou sa totiž začne vytvárať rozsiahla tlaková výš, ktorá postupne prinesie stabilnejšie počasie, menej zrážok a citeľný nárast teplôt.
Na začiatku týždňa bude ešte chladno
Pondelok bude na mnohých miestach oblačný až zamračený a najmä na strednom Slovensku treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Na východe sa môže vyskytnúť aj búrka. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že približne od 1700 metrov nad morom bude snežiť.
Vo vysokých polohách môže napadnúť až 10 centimetrov snehu, čo bude výrazný kontrast k počasiu, ktoré príde už o niekoľko dní neskôr. Na horách vo výške 1500 metrov sa bude teplota pohybovať len okolo 4 °C.
Denné maximá budú počas pondelka veľmi rozdielne. Kým na juhu Slovenska sa môžu dostať na 20 až 22 °C, v Trenčianskom a Žilinskom kraji, na Spiši či Horehroní bude väčšinou len 10 až 16 °C. Chladnejší pocit ešte zvýrazní severný vietor.
Utorok prinesie pokojnejšie počasie a viac slnka
Po sychravom pondelku príde v utorok mierne zlepšenie. Meteorológovia očakávajú v utorok polooblačno až oblačno, pričom najviac oblakov zostane na východe Slovenska. Práve tam sa ešte miestami môžu vyskytnúť prehánky alebo slabší dážď, no oproti pondelku ich bude výrazne menej.
Západné a čiastočne aj stredné Slovensko by už malo zažiť pokojnejší deň s viacerými slnečnými intervalmi. Vietor výrazne zoslabne a na mnohých miestach bude dokonca takmer bezvetrie.
Ráno však bude stále pomerne chladné. Najnižšie nočné teploty klesnú na 8 až 3 °C, v niektorých oblastiach Gemera, Šariša a Zemplína sa budú pohybovať okolo 10 °C. Počas dňa sa vzduch oteplí na 17 až 22 °C, na Orave a pod Tatrami bude približne 15 °C. Práve utorok bude podľa meteorológov prechodovým dňom medzi chladným a upršaným počasím a výrazným oteplením, ktoré dorazí v ďalších dňoch.
Potom príde výrazný obrat
Skutočný zlom nastane v stredu. Slovenský hydrometeorologický ústav predpovedá jasno až polooblačno a teploty sa na mnohých miestach dostanú na 24 °C. Prehánky sa môžu objaviť už len ojedinele, najmä v horských oblastiach. Práve od polovice týždňa začne nad naše územie prúdiť teplý vzduch, ktorý bude zo dňa na deň zvyšovať teploty.
Podľa aktuálnych prognóz sa už v druhej polovici týždňa dostanú teploty v najteplejších oblastiach nad hranicu 25 °C, čo znamená návrat letných dní. Ešte výraznejšie oteplenie očakávajú meteorológovia počas budúceho týždňa. Ranné minimá sa budú pohybovať nad 10 °C dokonca aj v dolinách a kotlinách, kde býva zvyčajne chladnejšie.
Na juhozápade Slovenska sa navyše môžu objaviť prvé tropické dni s maximálnou teplotou okolo 30 °C. Rozdiel oproti začiatku týždňa bude pritom výrazný. Zatiaľ čo v pondelok bude na horách snežiť, o pár dní neskôr môžu ľudia na juhu krajiny zažívať takmer letné horúčavy.
Výrazné dažde zatiaľ nie sú v dohľade
Meteorológovia zároveň upozorňujú, že najbližšie dni by nemali priniesť výdatné a dlhotrvajúce zrážky. Objaviť sa môžu len krátke lokálne prehánky alebo búrky, najmä v horských oblastiach. Pre mnohých tak pôjde o prvé skutočne príjemné a slnečné obdobie po sérii daždivých dní, ktoré zasiahli Slovensko počas uplynulého týždňa.
