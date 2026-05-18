Počasie urobí otočku: Prichádza oteplenie a prvé letné dni. Teplomer bude ukazovať 30 stupňov

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
Na Slovensko sa rúti výrazná zmena počasia, tentokrát však pozitívna.

Dočkali sme sa. Slovensko čaká v najbližších dňoch výrazný obrat v počasí. Kým víkend prinesol dážď, chlad a vo vysokých polohách dokonca aj sneženie, už v druhej polovici tohto týždňa sa začne výrazne otepľovať. Meteorológovia upozorňujú, že záver mája môže priniesť prvé tropické dni s teplotami okolo 30 °C.

Vyplýva to z aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu aj z informácií zverejnených vo facebookovom príspevku Meteo Slovensko. Nad strednou Európou sa totiž začne vytvárať rozsiahla tlaková výš, ktorá postupne prinesie stabilnejšie počasie, menej zrážok a citeľný nárast teplôt.

Na začiatku týždňa bude ešte chladno

Pondelok bude na mnohých miestach oblačný až zamračený a najmä na strednom Slovensku treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Na východe sa môže vyskytnúť aj búrka. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že približne od 1700 metrov nad morom bude snežiť.

Vo vysokých polohách môže napadnúť až 10 centimetrov snehu, čo bude výrazný kontrast k počasiu, ktoré príde už o niekoľko dní neskôr. Na horách vo výške 1500 metrov sa bude teplota pohybovať len okolo 4 °C.

teplo
Ilustračná foto: Pexels

Denné maximá budú počas pondelka veľmi rozdielne. Kým na juhu Slovenska sa môžu dostať na 20 až 22 °C, v Trenčianskom a Žilinskom kraji, na Spiši či Horehroní bude väčšinou len 10 až 16 °C. Chladnejší pocit ešte zvýrazní severný vietor.

Utorok prinesie pokojnejšie počasie a viac slnka

Po sychravom pondelku príde v utorok mierne zlepšenie. Meteorológovia očakávajú v utorok polooblačno až oblačno, pričom najviac oblakov zostane na východe Slovenska. Práve tam sa ešte miestami môžu vyskytnúť prehánky alebo slabší dážď, no oproti pondelku ich bude výrazne menej.

Západné a čiastočne aj stredné Slovensko by už malo zažiť pokojnejší deň s viacerými slnečnými intervalmi. Vietor výrazne zoslabne a na mnohých miestach bude dokonca takmer bezvetrie.

Ráno však bude stále pomerne chladné. Najnižšie nočné teploty klesnú na 8 až 3 °C, v niektorých oblastiach Gemera, Šariša a Zemplína sa budú pohybovať okolo 10 °C. Počas dňa sa vzduch oteplí na 17 až 22 °C, na Orave a pod Tatrami bude približne 15 °C. Práve utorok bude podľa meteorológov prechodovým dňom medzi chladným a upršaným počasím a výrazným oteplením, ktoré dorazí v ďalších dňoch.

Potom príde výrazný obrat

Skutočný zlom nastane v stredu. Slovenský hydrometeorologický ústav predpovedá jasno až polooblačno a teploty sa na mnohých miestach dostanú na 24 °C. Prehánky sa môžu objaviť už len ojedinele, najmä v horských oblastiach. Práve od polovice týždňa začne nad naše územie prúdiť teplý vzduch, ktorý bude zo dňa na deň zvyšovať teploty.

Ilustračná foto: TASR – Henrich Mišovič

Podľa aktuálnych prognóz sa už v druhej polovici týždňa dostanú teploty v najteplejších oblastiach nad hranicu 25 °C, čo znamená návrat letných dní. Ešte výraznejšie oteplenie očakávajú meteorológovia počas budúceho týždňa. Ranné minimá sa budú pohybovať nad 10 °C dokonca aj v dolinách a kotlinách, kde býva zvyčajne chladnejšie.

Na juhozápade Slovenska sa navyše môžu objaviť prvé tropické dni s maximálnou teplotou okolo 30 °C. Rozdiel oproti začiatku týždňa bude pritom výrazný. Zatiaľ čo v pondelok bude na horách snežiť, o pár dní neskôr môžu ľudia na juhu krajiny zažívať takmer letné horúčavy.

Výrazné dažde zatiaľ nie sú v dohľade

Meteorológovia zároveň upozorňujú, že najbližšie dni by nemali priniesť výdatné a dlhotrvajúce zrážky. Objaviť sa môžu len krátke lokálne prehánky alebo búrky, najmä v horských oblastiach. Pre mnohých tak pôjde o prvé skutočne príjemné a slnečné obdobie po sérii daždivých dní, ktoré zasiahli Slovensko počas uplynulého týždňa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac