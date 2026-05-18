Maturanti idú pred komisie: Začína sa najdôležitejšia časť skúšky dospelosti, študenti už poznajú aj opravné termíny

Foto: TASR/Roman Hanc

Nina Malovcová
TASR
Školy spúšťajú ústne maturity už v nasledujúcich dňoch.

Študenti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť „skúšky dospelosti“ sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 18. mája do 5. júna.

Konkrétny termín pre danú strednú školu určili na návrh riaditeľa školy regionálne úrady školskej správy. „Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky v prípade ústnej formy internej časti sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka,“ potvrdili pre TASR z ministerstva školstva.

Opravný termín sa koná v septembri

Voľba termínu závisí od konkrétnej situácie žiaka. Na opravný termín ústnej maturitnej skúšky, ktorý sa koná v septembri, sa žiak má prihlásiť do 30. júna. Na opravný termín, ktorý sa koná vo februári, sa žiak prihlási do 30. septembra. Ak žiak opakuje celú maturitnú skúšku, môže tak urobiť iba v riadnom skúšobnom období (v marci) do troch rokov od ukončenia štúdia.

Písomnú časť absolvovali tisíce maturantov

Internej časti maturitnej skúšky predchádzala v marci písomná časť, ktorú absolvovalo vyše 42 000 maturantov. Pozostávala z testu a slohovej práce zo slovenského jazyka a literatúry, vybraného cudzieho jazyka a takmer 4800 maturantov absolvovalo test z matematiky.

foto: TASR (archív) – Pavol Zachar

Písomne maturovali aj žiaci zo škôl národnostných menšín, a to zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry. „Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa koná v septembri alebo v marci nasledujúceho školského roku,“ dodali z ministerstva.

Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

