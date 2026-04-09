Nový rebríček Forbes 50 nad 50: Oslavuje silu žien v slovenskej spoločnosti, pozrite si zoznam

Nina Malovcová
Forbes prvýkrát predstavil výber 50 nad 50.

Pozornosť podobných rebríčkov sa zvyčajne sústreďuje na mladé nové talenty, no Forbes Slovensko tentoraz obrátil perspektívu. Po prvý raz predstavil výber 50 nad 50, ktorý zdôrazňuje ženy, za ktorými stoja roky práce, skúseností a konkrétnych výsledkov.

Rebríček vznikol podľa vzoru amerického Forbesu a redakcia pri jeho tvorbe posudzovala nielen kariérne úspechy, ale aj spoločenský prínos jednotlivých osobností, uvádza Forbes Slovensko. Ako v tlačovej správe pripomína redaktorka Martina Jurinová, „Ženy bývajú často neprávom nedocenené a zatienené svojimi mužskými kolegami, pričom na to neexistuje žiadny racionálny dôvod.“

Výber zahŕňa líderky biznisu aj úspešné podnikateľky

V rebríčku sa nachádzajú ženy, ktoré riadia významné spoločnosti alebo stoja za úspešnými projektmi. Medzi nimi napríklad Monika Poussard, ktorá vedie trnavskú automobilku Stellantis, Melinda Szabó stojaca na čele slovenského a českého Telekomu či Agnieszka Olenderek, finančná riaditeľka Volkswagen Slovakia.

Z podnikateľského prostredia je súčasťou výberu aj Lívia Kaňuková, spoluzakladateľka spoločnosti Lunys. Zastúpenie majú aj ženy pôsobiace v zahraničí. Medzi nimi napríklad Klara Nahrstedt, odborníčka na informatiku a robotiku pôsobiaca v Spojených štátoch.

Zastúpené sú aj osobnosti verejného života, kultúry a vedy

Rebríček zahŕňa aj známe mená z verejného života, medzi nimi Zuzana Čaputová, Iveta Radičová, Mária Patakyová či Katarína Mathernová. V oblasti kultúry sa objavujú Milota Havránková, Magda Vášáryová a Kamila Magálová. Silné zastúpenie má aj vedecká obec. Vo výbere sú napríklad Edita Révay, Silvia Pastoreková, Daniela Dvořáková či Táňa Bulíková.

 

Aktuálne vydanie magazínu Forbes sa venuje práve týmto osobnostiam. Na titulnej strane sa objavujú Iveta Radičová, Silvia Pastoreková, Kamila Magálová a Milota Havránková. Šéfredaktorka Lucia Okšová uviedla, „Pevne veríme, že tento rebríček sa stane súčasťou toho, akým spôsobom oslavujeme úspech a výnimočnosť žien na Slovensku.“

Redakcia zdôrazňuje, že výber vznikal v niekoľkých kolách. Zohľadňovali sa konkrétne úspechy, dlhodobý prínos aj spoločenský dosah jednotlivých osobností. Na záver Forbes dodáva, že kompletný zoznam všetkých päťdesiatich ocenených žien je dostupný na tomto odkaze, kde si ho môžete pozrieť v plnom znení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Záhadná misia: Experti EÚ, ktorí šli skontrolovať Družbu, zmizli. Nikto nevie, kde sa nachádzajú

Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet

