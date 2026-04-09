Nový rebríček Forbes 50 nad 50: Oslavuje silu žien v slovenskej spoločnosti, pozrite si zoznam

Pozornosť podobných rebríčkov sa zvyčajne sústreďuje na mladé nové talenty, no Forbes Slovensko tentoraz obrátil perspektívu. Po prvý raz predstavil výber 50 nad 50, ktorý zdôrazňuje ženy, za ktorými stoja roky práce, skúseností a konkrétnych výsledkov.
Rebríček vznikol podľa vzoru amerického Forbesu a redakcia pri jeho tvorbe posudzovala nielen kariérne úspechy, ale aj spoločenský prínos jednotlivých osobností, uvádza Forbes Slovensko. Ako v tlačovej správe pripomína redaktorka Martina Jurinová, „Ženy bývajú často neprávom nedocenené a zatienené svojimi mužskými kolegami, pričom na to neexistuje žiadny racionálny dôvod.“
Výber zahŕňa líderky biznisu aj úspešné podnikateľky
V rebríčku sa nachádzajú ženy, ktoré riadia významné spoločnosti alebo stoja za úspešnými projektmi. Medzi nimi napríklad Monika Poussard, ktorá vedie trnavskú automobilku Stellantis, Melinda Szabó stojaca na čele slovenského a českého Telekomu či Agnieszka Olenderek, finančná riaditeľka Volkswagen Slovakia.
Z podnikateľského prostredia je súčasťou výberu aj Lívia Kaňuková, spoluzakladateľka spoločnosti Lunys. Zastúpenie majú aj ženy pôsobiace v zahraničí. Medzi nimi napríklad Klara Nahrstedt, odborníčka na informatiku a robotiku pôsobiaca v Spojených štátoch.
Zastúpené sú aj osobnosti verejného života, kultúry a vedy
Rebríček zahŕňa aj známe mená z verejného života, medzi nimi Zuzana Čaputová, Iveta Radičová, Mária Patakyová či Katarína Mathernová. V oblasti kultúry sa objavujú Milota Havránková, Magda Vášáryová a Kamila Magálová. Silné zastúpenie má aj vedecká obec. Vo výbere sú napríklad Edita Révay, Silvia Pastoreková, Daniela Dvořáková či Táňa Bulíková.
Aktuálne vydanie magazínu Forbes sa venuje práve týmto osobnostiam. Na titulnej strane sa objavujú Iveta Radičová, Silvia Pastoreková, Kamila Magálová a Milota Havránková. Šéfredaktorka Lucia Okšová uviedla, „Pevne veríme, že tento rebríček sa stane súčasťou toho, akým spôsobom oslavujeme úspech a výnimočnosť žien na Slovensku.“
Redakcia zdôrazňuje, že výber vznikal v niekoľkých kolách. Zohľadňovali sa konkrétne úspechy, dlhodobý prínos aj spoločenský dosah jednotlivých osobností. Na záver Forbes dodáva, že kompletný zoznam všetkých päťdesiatich ocenených žien je dostupný na tomto odkaze, kde si ho môžete pozrieť v plnom znení.
