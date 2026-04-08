Nový obľúbený poľský reťazec pripravuje ďalšiu predajňu. O zákazníkov zabojuje v známej lokalite

Domáci maloobchodný trh aktuálne dobýjajú viaceré poľské spoločnosti. Ako sa zdá, Slovensko je pre našich severných susedov zaujímavým trhom a dôkazom je napríklad aj expanzia tradičného reťazca Ochnik. Rodinná firma v Poľsku prevádzkuje viac ako 100 obchodov, u nás pripravuje už piatu predajňu.
Reťazec sa špecializuje na oblečenie, konkrétne na výrobu a predaj kožených produktov. V jeho sortimente zákazníci nájdu aj rôzne doplnky. Ešte začiatkom marca sme priniesli informáciu o tom, že spoločnosť Ochnik pripravuje predajňu v Žiline. Ako sme si pri návšteve nákupného centra Avion nedávno všimli, poľský reťazec by mal čoskoro pribudnúť aj tu.
Piata slovenská predajňa
Jeden z voľných priestorov v bratislavskom obchodnom centre už zdobí reklama, ktorá na novú poľskú obchodnú sieť láka. Na pracovných portáloch sa zatiaľ neobjavili žiadne konkrétne pracovné ponuky, Ochnik ešte nefiguruje ani na webe shoppingu. My sme kvôli podrobnostiam oslovili aj samotný Avion, do vydania článku nám zástupcovia centra stanovisko nezaslali.
Čo sa týka slovenskej expanzie, tú Ochnik začal mimo hlavného mesta. Prvú prevádzku otvorili Poliaci v trenčianskom nákupnom centre Laugarício, neskôr ju doplnil obchod v OC Centro Nitra a naposledy sa portfólio kamenných predajní rozšírilo o banskobystrickú Europu SC. Štvrtá pobočka by sa mala otvoriť v Žiline, piata smeruje do Bratislavy.
V praxi to znamená, že poľský reťazec vyhľadáva primárne väčšie (krajské) mestá. To nie je vzhľadom na jeho sortiment prekvapením. Na rozdiel od väčšiny nových predajcov, Ochnik nemôžeme kategorizovať ako diskontný či lacný reťazec. Portfólio produktov tvoria kvalitnejšie kožené veci, pričom ich cenová škála sa pohybuje v desiatkach, ba až stovkách eur. Tomu zodpovedajú aj lokality, do ktorých spoločnosť vstupuje.
Otvoriť chcú minimálne 15 predajní
Plány reťazca Ochnik sa v Žiline či Bratislave nekončia. Dočkať by sa mali aj obyvatelia ďalších, nielen krajských miest. Počas vlaňajšieho leta to pre interez potvrdil predseda predstavenstva Marcin Ochnik. „V priebehu nasledujúcich troch rokov chceme otvoriť približne 15 pobočiek a zintenzívniť aktivity súvisiace s budovaním rozpoznateľnosti značky na slovenskom trhu,“ povedal Ochnik.
Spolu s možnosťou nakúpiť si oblečenie v kamenných prevádzkach môžu Slováci využiť aj existujúci internetový obchod. Ochnik v ňom ponúka pánsku a dámsku módu, doplnky na cestovanie či rôzne kožené výrobky. Podľa slov Marcina Ochnika chce spoločnosť naďalej rozvíjať aj túto platformu.
