Má slabosť pre fastfood. Manžel Seleny Gomez odkryl jedálniček hviezdy a bonzol na ňu súkromné veci

Jana Petrejová
Fanúšikovia ostali zaskočení, no nie v zlom.

Keďže sú stále na očiach verejnosti, mnohí si celebrity spájajú s prísnymi diétami, zdravým životným štýlom a dokonale vyváženým jedálničkom. Selena Gomez však opäť ukázala, že aj svetové hviezdy sú úplne obyčajné bytosti, ktoré si doprajú i menej výživné jedlá. 

O stravovacích návykoch Seleny Gomez najnovšie prehovoril manžel Benny Blanco, ktorý svojím úprimným priznaním pobavil internet aj známu propagátorku zdravého životného štýlu a herečku Gwyneth Paltrow, ako píše portál E! News.

Ovocie a zeleninu veľmi nemusí

Hudobný producent Benny Blanco počas živého nahrávania podcastu Goop pre Daily Mail prezradil, že Selena Gomez má podľa neho “jedálniček päťročného dieťaťa”. Podľa jeho slov speváčka miluje najmä nezdravé jedlá a často siaha po fastfoode. “Jedno ráno som našiel Selenu už o 6:45 ráno jesť jedlo z Jack in the Boxu,” povedal Blanco o svojej manželke, ktorá si vychutnávala dobroty z fastfoodového reťazca.

Jej obľúbenými jedlami sú vraj hamburgre, hranolčeky, no nepohrdne ani čokoládou a tacos. Táto informácia šokovala Gwyneth Paltrow, ktorá je známa svojím dôrazom na zdravé stravovanie a wellness životný štýl. Spomínaný podcast patrí pod značku, ktorú založila herečka. Tá na jeho priznanie zareagovala s humorom a poznamenala, že takýto jedálniček by podľa jej zásad zdravého životného štýlu určite neprešiel.

Producent ďalej priznal, že Selena veľmi neobľubuje ovocie ani zeleninu a väčšinou si vyberá “všetko, čo je zlé pre diétu”. Napriek tomu vraj existuje jedna zdravšia alternatíva, ktorú speváčka rada jedáva – jedlá, ktoré spadajú pod značku Goop od Gwyneth Paltrow. Má to však jeden háčik. Aj tam si Selena podľa Blanca často vyberie len ingrediencie zo šalátu a samotný šalát nechá manželovi.

Fanúšikovia ocenili jej úprimnosť

