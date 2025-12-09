Nový lacný reťazec ešte v decembri otvorí štyri nové predajne. Po novom roku zamieri aj do ďalších regiónov

Foto: Woolworth

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Diskont z Nemecka dynamicky vstúpil na slovenský trh a v krátkom čase sa chce domácim zákazníkom priblížiť čo najviac.

Rôznorodosť sortimentu, nízke ceny či praktickosť. Trendy v slovenskom maloobchode v súčasnosti jasne definujú to, ako tuzemskí spotrebitelia najradšej míňajú svoje peniaze. Rastúci záujem je badať napríklad aj v segmente nepotravinových reťazcov so zmiešaným tovarom.

Medzi kľúčových hráčov v tejto oblasti na Slovensku patria napríklad Pepco, TEDi či KiK, pričom medzi etablované značky sa od roku 2023 zaradil tiež holandský Action. Do nabitého trhu navyše na jeseň vstúpil nemecký Woolworth, ktorý za jeden kvartál stihne otvoriť viac ako 10 pobočiek. Spoločnosť to potvrdila v najnovšej tlačovej správe.

Štyri predajne otvoria ešte tento rok

Ako sme vás ešte počas novembra informovali, diskont na svojom webe avizoval otvorenie minimálne troch nových pobočiek. Tie by sa mali nachádzať v Liptovskom Mikuláši, Revúcej a druhýkrát v Trnave. To teraz zástupcovia spoločnosti potvrdili a k uvedeným mestám sa v najbližších dňoch pridá aj Bratislava. V hlavnom meste pôjde už o druhý obchod – prvý bol otvorený v nákupnom centre Bory Mall, ďalší pribudne v mestskej časti Podunajské Biskupice, v čerstvo otvorenom retailovom parku.

Oficiálne otvorenie je v Liptovskom Mikuláši a Trnave naplánované na 11. decembra, v Revúcej a Bratislave následne na 18. decembra.

Slovensko je pre nás veľmi perspektívny trh. Každou novou predajňou sa snažíme prinášať široký sortiment za priaznivé ceny, aby si u nás vybral každý zákazník. Teší nás, že záujem o naše predajne rastie a že už v nasledujúcich mesiacoch otvoríme ďalšie pobočky v rôznych regiónoch Slovenska,“ povedal na margo expanzie Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.

Predajňa Woolworth v Spišskej Novej Vsi. Foto: interez.sk
Slovenská expanzia spoločnosti Woolworth sa začala v Bratislave, následne sa pridali mestá ako Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina a Trnava.

Expanzia pokračuje aj v roku 2026

Počas otváracieho dňa zástupcovia nemeckej spoločnosti pre náš trh uviedli, že ešte tento rok by chceli mať otvorených 10 nových predajní, pričom v nasledujúcom roku tento počet zdvojnásobia a sprístupnia zhruba 20 obchodov. Dnes je zrejmé, že Woolworth svoje plány bez problémov naplní.

Slovensko je zároveň piatou krajinou, do ktorej sa lacný obchodník rozhodol vstúpiť. Okrem nás nájdeme logo Woolworthu aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.

Dynamické tempo rastu bude pokračovať aj v budúcom roku. Do apríla 2026 sa môžu zákazníci tešiť na otvorenie predajní v mestách Piešťany, Martin, Prievidza či Rimavská Sobota. V prípade prvých dvoch menovaných miest sa tak stane dokonca už v januári.

Foto: interez.sk

Viac o značke Woolworth

Woolworth sa profiluje ako tzv. full-range store koncept, ktorý zákazníkom prináša široký sortiment pod jednou strechou. Značka je známa širokým sortimentom tovaru dennej potreby – od dekorácií a domácich potrieb cez elektroniku, drogériu a darčeky až po oblečenie.

Množstvo produktov sa v prevádzkach tejto spoločnosti predáva za menej ako tri eurá. Zároveň, pre náročnejšiu klientelu je k dispozícii aj takzvaná premium kategória produktov. Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou.

