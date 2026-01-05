Ostali po nej iba prázdne priestory. Známa značka v Bratislave potichu skončila, očakávania nenaplnila

Foto: Facebook (Aupark Shopping Center)/interez.sk

Jakub Baláž
Brány výraznej prevádzky sú už nejaký čas zatvorené, podobný osud postihol značku aj v susednej Viedni.

Keď v lete 2024 prichádzal na Slovensko populárny koncept kaviarní EL&N, očakávania boli vysoké. A to ako od prevádzkovateľov, tak tiež od zákazníkov, ktorí ho poznali z Londýna, Paríža či Dubaja. V súčasnosti už vieme, že sa ambície „fotogenickej“ gastro pobočky nenaplnili.

Jediná slovenská prevádzka EL&N sa nachádzala v bratislavskom nákupnom centre Aupark. V shopping centre mala pomerne atraktívnu polohu – pri východe do Sadu Janka Kráľa a okrem vnútorných priestorov mala k dispozícii aj terasu.

Ako prvý o zatvorení kaviarne informoval portál Index.

Instagramový lesk na Bratislavčanov nezabral

História luxusného konceptu siaha približne do roku 2017. V tej dobe bola otvorená vôbec prvá kaviareň EL&N v Londýne, pričom zákazníkov chcela zaujať najmä vďaka prepracovanému dizajnu, a takpovediac fotogenickému interiéru či špeciálnej ponuke nápojov a jedál. Prevádzky sa postupne rozšírili aj do ďalších svetových veľkomiest a preraziť sa spoločnosť rozhodla taktiež vo Viedni či Bratislave.

Pobočka v Auparku ponúkala okrem kávy či zákuskov aj pokrmy vo forme pizze, cestovín a šalátov. Podľa cenotvorby bolo jasné, že londýnsky koncept chcel zaujať bonitnejšiu klientelu a cielil na náročnejších zákazníkov, ktorí sú ochotní si za dobrú kávu a jedlo priplatiť. Tieto ambície však značke nevyšli, kaviareň svoje brány zatvorila a prevádzkujúca eseročka eK&N Slovensko skončila v konkurze.

Podľa zverejnených hospodárskych výsledkov mala firma eK&N Slovensko s. r. o. v roku 2024 tržby na úrovni 386-tisíc eur, v nekompletnom roku 2025 okolo 336-tisíc eur. Predvlani strata predstavovala 345-tisíc eur, minulý rok spoločnosť prerobila viac ako 80-tisíc eur.

Blížiaci sa koniec prichádzal postupne a pred zatvorenou pobočkou sme aj dnes našli jej menu, a tiež staré oznamy. Z nich vyplýva, že bratislavská EL&N najprv z technických príčin zatvorila kuchyňu a istý čas tak ponúkala už iba nápoje. Z tejto fázy pravdepodobne následne potichu prešla do úplného zatvorenia.

Zmiešané recenzie, alebo silná konkurencia?

Oficiálne dôvody zatvorenia bratislavskej kaviarne zatiaľ nie sú známe, no dá sa predpokladať, že prevádzka skrátka nesplnila nastavené očakávania. Dedukovať to môžeme aj na základe našich susedov – ako totiž podľa správ od rakúskeho združenia na ochranu veriteľov upozornil portál Index, vo Viedni EL&N nesplnilo predajné ciele a pobočka opakovane prerábala.

Zatvorená pobočka v Auparku. Foto: interez.sk

Navyše, v Bratislave sa výrazná značka stretávala so zmiešanými recenziami od zákazníkov. Tí v mnohých prípadoch ocenili nápaditosť a pestrosť interiérových prvkov, no kritickí boli napríklad k obsluhe či kvalite podávaných jedál a nápojov. Viac ako 300 recenzentov ohodnotilo kaviareň v Auparku v priemere na 3,8 hviezdičky z piatich.

Zároveň platí, že na tuzemskom trhu s kávou prebieha pomerne tuhý konkurenčný boj a výnimkou nie je ani Aupark, ktorý ponúka hneď niekoľko alternatív. Mnohí Slováci už navyše v súčasnosti preferujú menšie a lokálnejšie kaviarne s dôrazom na kvalitu či cenu. Pri EL&N sa zrejme stretli viaceré okolnosti, ktoré konceptu v hlavnom meste nepriali.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obľúbené predajne v známom nákupnom centre skončili. Spoločnosť ich zatvorila po Vianociach

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac