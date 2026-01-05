Ostali po nej iba prázdne priestory. Známa značka v Bratislave potichu skončila, očakávania nenaplnila

Keď v lete 2024 prichádzal na Slovensko populárny koncept kaviarní EL&N, očakávania boli vysoké. A to ako od prevádzkovateľov, tak tiež od zákazníkov, ktorí ho poznali z Londýna, Paríža či Dubaja. V súčasnosti už vieme, že sa ambície „fotogenickej“ gastro pobočky nenaplnili.
Jediná slovenská prevádzka EL&N sa nachádzala v bratislavskom nákupnom centre Aupark. V shopping centre mala pomerne atraktívnu polohu – pri východe do Sadu Janka Kráľa a okrem vnútorných priestorov mala k dispozícii aj terasu.
Ako prvý o zatvorení kaviarne informoval portál Index.
Instagramový lesk na Bratislavčanov nezabral
História luxusného konceptu siaha približne do roku 2017. V tej dobe bola otvorená vôbec prvá kaviareň EL&N v Londýne, pričom zákazníkov chcela zaujať najmä vďaka prepracovanému dizajnu, a takpovediac fotogenickému interiéru či špeciálnej ponuke nápojov a jedál. Prevádzky sa postupne rozšírili aj do ďalších svetových veľkomiest a preraziť sa spoločnosť rozhodla taktiež vo Viedni či Bratislave.
Pobočka v Auparku ponúkala okrem kávy či zákuskov aj pokrmy vo forme pizze, cestovín a šalátov. Podľa cenotvorby bolo jasné, že londýnsky koncept chcel zaujať bonitnejšiu klientelu a cielil na náročnejších zákazníkov, ktorí sú ochotní si za dobrú kávu a jedlo priplatiť. Tieto ambície však značke nevyšli, kaviareň svoje brány zatvorila a prevádzkujúca eseročka eK&N Slovensko skončila v konkurze.
Blížiaci sa koniec prichádzal postupne a pred zatvorenou pobočkou sme aj dnes našli jej menu, a tiež staré oznamy. Z nich vyplýva, že bratislavská EL&N najprv z technických príčin zatvorila kuchyňu a istý čas tak ponúkala už iba nápoje. Z tejto fázy pravdepodobne následne potichu prešla do úplného zatvorenia.
Zmiešané recenzie, alebo silná konkurencia?
Oficiálne dôvody zatvorenia bratislavskej kaviarne zatiaľ nie sú známe, no dá sa predpokladať, že prevádzka skrátka nesplnila nastavené očakávania. Dedukovať to môžeme aj na základe našich susedov – ako totiž podľa správ od rakúskeho združenia na ochranu veriteľov upozornil portál Index, vo Viedni EL&N nesplnilo predajné ciele a pobočka opakovane prerábala.
Navyše, v Bratislave sa výrazná značka stretávala so zmiešanými recenziami od zákazníkov. Tí v mnohých prípadoch ocenili nápaditosť a pestrosť interiérových prvkov, no kritickí boli napríklad k obsluhe či kvalite podávaných jedál a nápojov. Viac ako 300 recenzentov ohodnotilo kaviareň v Auparku v priemere na 3,8 hviezdičky z piatich.
Zároveň platí, že na tuzemskom trhu s kávou prebieha pomerne tuhý konkurenčný boj a výnimkou nie je ani Aupark, ktorý ponúka hneď niekoľko alternatív. Mnohí Slováci už navyše v súčasnosti preferujú menšie a lokálnejšie kaviarne s dôrazom na kvalitu či cenu. Pri EL&N sa zrejme stretli viaceré okolnosti, ktoré konceptu v hlavnom meste nepriali.
