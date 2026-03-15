Nový iránsky vodca dlho nevydržal: Podľa Trumpa je zrejme mŕtvy, vymenovaný bol len pred týždňom

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Modžtabá Chameneí bol za nového najvyššieho iránskeho duchovného vodcu vymenovaný 8. marca.

Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je nový iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí už pravdepodobne mŕtvy. Trump to povedal v noci na nedeľu v rozhovore pre americkú stanicu NBC News, informuje TASR.

„Neviem, či vôbec žije. Nik zatiaľ nebol schopný ukázať ho…,“ podotkol Trump. „Počul som, že nežije, a ak žije, mal by pre svoju krajinu urobiť niečo veľmi múdre, a to je kapitulácia… Niektorí si myslia, že žije, ale je veľmi ťažko zranený,“ dodal prezident USA. Jeho vyjadrenia prišli len krátko po tom, čo americký minister obrany Pete Hegsteth na piatkovom brífingu v Pentagóne vyhlásil, že Modžtabá Chameneí je po zraneniach, ktoré utrpel pri americko-izraelských útokoch na Irán, „zmrzačený“.

Jeho otec zomrel v prvý deň

Modžtabá Chameneí bol za nového najvyššieho iránskeho duchovného vodcu vymenovaný 8. marca. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac než týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán 28. februára. Nový iránsky ajatolláh vydal vo štvrtok svoje prvé vyhlásenie, osobne sa však na verejnosti neobjavil a ani ho sám neprečítal, pripomína britská stanica Sky News.

Trump zároveň v rozhovore pre NBC potvrdil, že Irán si síce chce sadnúť za rokovací stôl, administratíva USA však nástojí na „veľmi dôrazných“ podmienkach. „Irán chce uzavrieť dohodu a ja ju nechcem, pretože podmienky ešte nie sú dostatočne dobré,“ uviedol Trumo bez toho, aby poskytol podrobnosti o podmienkach zo strany USA. Potvrdil však, že kľúčovou požiadavkou je úplné zrieknutie sa všetkých jadrových ambícií zo strany Iránu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac