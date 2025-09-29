Nový film, ktorý ovládol Netflix, musíte vidieť: Aj sa pri ňom zamilujete, aj si oddýchnete. Má hodnotenie 54 %

Foto: Netflix

Zuzana Veslíková
Tip na film
Bežte si po horúci čaj a zabaľte sa do deky.

Filmovej romantiky nikdy nie je dosť. Myslia si to aj diváci Netflixu, ktorí si obľúbili francúzsku novinku s názvom French Lover. Teší sa pozornosti po celom svete, aj keď nie každému je po chuti. 

Slávou unavený herec sa, kde inde ako v Paríži, zahľadí do servírky. A už asi tušíte, že práve iskrenie medzi touto dvojicou je hlavnou témou príjemnej snímky French Lover a viac vám prezrádzať nebudeme, aby sme vám nepokazili jej sledovanie.

Viac z témy Tip na film:
1.
Najlepší film roka s brutálnym hodnotením 89 % musíte vidieť: Z obľúbených hercov odpadnete, ľudia šalejú
2.
Tento nový film musíte vidieť: Je hitom Netflixu, aj sa pri ňom zasmejete, aj si oddýchnete. Má hodnotenie 52 %
3.
Nový americký trhák sa natáčal aj na Slovensku: Bratislavu ukázal ako zničené miesto, zahral si v ňom slovenský herec
Zobraziť všetky články (340)

Má veľa divákov, aj keď jej hodnotenia najvyššie nie sú

Dáta FlixPatrolu ukazujú, že film aktuálne patrí medzi najsledovanejšie po celom svete a u nás na Slovensku je už druhý deň po sebe na úplne prvom mieste.

Na ČSFD mu svieti hodnotenie 54 %, čím sa radí skôr k priemeru. Podobne obstál aj na platforme IMDb, kde si vyslúžil 6,0/10. Viacerí diváci sú však celkom spokojní.

Ideálny na príjemný oddychový večer

„Nie je to síce romantika, ktorú si budem púšťať dvakrát do roka, ale ako film na sobotný večer u mňa obstál,“ zhodnotila jedna z nich. „Slušná romanticko-komediálna oddychovka, ktorá síce úplne nenadchne, ale ani neurazí,“ doplnila ďalšia.

Niekto vyzdvihol aj herca Omara Sy, ktorý tu stvárnil hlavnú postavu po boku Sary Giraudeau, a môžete ho poznať napríklad zo seriálu Lupin či z mnohých ďalších filmov.

Takže ak máte chuť na nenáročnú jednohubku, pri ktorej vypnete od ruchu všedných dní, dajte mu šancu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový Avatar má 192 minút a ľudí totálne rozsekal: Hovoria, že je filmom storočia a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac