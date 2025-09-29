Nový film, ktorý ovládol Netflix, musíte vidieť: Aj sa pri ňom zamilujete, aj si oddýchnete. Má hodnotenie 54 %

Filmovej romantiky nikdy nie je dosť. Myslia si to aj diváci Netflixu, ktorí si obľúbili francúzsku novinku s názvom French Lover. Teší sa pozornosti po celom svete, aj keď nie každému je po chuti.
Slávou unavený herec sa, kde inde ako v Paríži, zahľadí do servírky. A už asi tušíte, že práve iskrenie medzi touto dvojicou je hlavnou témou príjemnej snímky French Lover a viac vám prezrádzať nebudeme, aby sme vám nepokazili jej sledovanie.
Má veľa divákov, aj keď jej hodnotenia najvyššie nie sú
Dáta FlixPatrolu ukazujú, že film aktuálne patrí medzi najsledovanejšie po celom svete a u nás na Slovensku je už druhý deň po sebe na úplne prvom mieste.
Na ČSFD mu svieti hodnotenie 54 %, čím sa radí skôr k priemeru. Podobne obstál aj na platforme IMDb, kde si vyslúžil 6,0/10. Viacerí diváci sú však celkom spokojní.
Ideálny na príjemný oddychový večer
„Nie je to síce romantika, ktorú si budem púšťať dvakrát do roka, ale ako film na sobotný večer u mňa obstál,“ zhodnotila jedna z nich. „Slušná romanticko-komediálna oddychovka, ktorá síce úplne nenadchne, ale ani neurazí,“ doplnila ďalšia.
Niekto vyzdvihol aj herca Omara Sy, ktorý tu stvárnil hlavnú postavu po boku Sary Giraudeau, a môžete ho poznať napríklad zo seriálu Lupin či z mnohých ďalších filmov.
Takže ak máte chuť na nenáročnú jednohubku, pri ktorej vypnete od ruchu všedných dní, dajte mu šancu.
