Kanye West nevystúpi ani u našich susedov: Proti koncertu sa postavila vláda, zrušili ho

Foto: TASR/AP

TASR
Tomáš Čapák
Koncert Kanyeho Westa zrušili aj v Poľsku.

Koncert amerického rapera Kanyeho Westa, známeho ako Ye, ktorý sa mal konať 19. júna v poľskom Chorzówe, bol zrušený z „právnych a administratívnych dôvodov,“ oznámil prevádzkovateľ štadióna. Toto rozhodnutie prišlo po tom, čo sa proti koncertu postavila poľská vláda, ktorá ako dôvod svojho negatívneho stanoviska uviedla kontroverzné antisemitské výroky umelca.

Poľská ministerka kultúry Marta Cienkowská označila plánovaný koncert za neprijateľný. Uviedla, že si „nevie predstaviť, aby sa v Poľsku, krajine, kde ľudia zomierali v nemeckých nacistických vyhladzovacích táboroch, organizoval koncert umelca, ktorý otvorene tvrdí, že obdivuje nacistického vodcu Adolfa Hitlera, propaguje nacistickú ideológiu a zarába predajom tričiek so svastikou“.

Dodala, že poľský štát má nástroje na zákaz vstupu nežiaducim osobám a v prípade potreby ich využije. Zároveň uviedla, že má podporu ministerstva zahraničných vecí.

Obvinenia z rasizmu a antisemitizmu

Raper v minulosti čelil obvineniam z rasizmu a antisemitizmu, ktoré viedli k strate časti fanúšikov aj komerčných partnerov. V roku 2023 napríklad vyhlásil, že „obdivuje nacistov“, predával tričká so svastikou a v máji 2025 vydal skladbu Heil Hitler, ktorú hlavné streamovacie platformy zakázali.

Foto: Profimedia

Ye/Kanye West sa medzičasom za svoje výroky viackrát ospravedlnil. V januári tohto roku 2026 zverejnil svoje ospravedlnenie ako platenú inzerciu v denníku Wall Street Journal. Uviedol v ňom, že ho mrzia jeho predchádzajúce vyjadrenia, ktoré vznikli tak, že počas manických epizód spojených s bipolárnou poruchou „stratil kontakt s realitou“. Odmietol, že by bol nacista alebo antisemita.

Poľsko nie je prvou krajinou, ktorá tomuto americkému raperovi zrušila a odložila koncert – nedávno tak urobili Francúzsko i Británia.

