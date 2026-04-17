Všetko prebieha, ako má: Energošeky prídu, bude sa meniť, kto ich dostane. Pozrite si prehľad

Téma energopomoci je v posledných dňoch na pretrase. Šeky zatiaľ Slovenská pošta nedistribuovala, peniaze tak v apríli Slovákom domov zrejme neprídu. Napriek tomu, že sa objavili informácie, že vláda ešte neschválila pokračovanie adresnej pomoci, rezort hospodárstva tvrdí niečo iné.
Energopomoc má byť na základe zákona a nariadenia vlády schválená pre celý rok 2026. Zrejme teda nebude potrebné žiadne ďalšie schvaľovanie.
Prebieha prehodnocovanie, ľudia energošeky dostanú
„V prípade dodávok elektrickej energie a plynu je pomoc realizovaná kontinuálne formou zvýhodnených cien priamo vo faktúrach slovenských domácností. V prípade tepla dodávaného prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla je poskytovaná prostredníctvom energopoukážok, pričom ich ďalšie zasielanie je viazané na aktuálne prebiehajúce prehodnotenie nároku,“ píše rezort vo vyjadrení.
Momentálne na ministerstve prebieha prehodnocovanie, čo je technicky náročný proces, ktorý zahŕňa údaje o viac ako 5,5 milióna obyvateľov, milióny údajov z katastra nehnuteľností, takmer 3,9 milióna odberných miest elektriny a plynu a v oblasti tepla koordináciu so 176 dodávateľmi v 302 cenových lokalitách. Na základe týchto dát sa určuje nárok na energopomoc pre viac ako 500-tisíc bytov.
Pre väčšinu sa nič nemení, odstránia ale chyby
„Aktuálne prebieha záverečná fáza spracovania aktualizovaných údajov, ktoré budú k dispozícii najneskôr do konca apríla 2026. Po jeho ukončení budú dáta odovzdané dodávateľom energií a Slovenskej pošte, ktorá zabezpečí distribúciu energopoukážok,“ tvrdí ministerstvo.
Od 1. mája 2026 budú zároveň aktualizované informácie o poskytovanej energopomoci dostupné na stránke energopomoc.sk, na klientskych pracoviskách okresných úradov a prostredníctvom call centra. Rovnako prebieha aj prehodnocovanie, ktoré sa bude robiť dvakrát ročne.
„Po najbližšom prehodnotení sa pre väčšinu slovenských domácností nič nemení. V prípade splnenia podmienok im bude energopomoc poskytovaná naďalej automaticky, bez potreby podávania žiadosti. Ministerstvo zároveň eviduje jednotlivé prípady z prvej fázy doručovania, napríklad neprevzaté alebo nedoručené poukážky. V týchto prípadoch nárok občanov nezaniká a suma bude opätovne zaslaná v kumulovanej hodnote v ďalšom termíne,“ dodalo na záver ministerstvo.
