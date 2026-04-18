Zvrat v Hormuzskom prielive: Znovuotvorenie dlho nevydržalo, opäť je pod kontrolou Iránu

Irán v sobotu oznámil zrušenie svojho rozhodnutia o znovuotvorení Hormuzského prielivu. Dôvodom je podľa neho pretrvávajúca blokáda iránskych prístavov zo strany Spojených štátov, uviedla armáda vo vyhlásení. TASR sa odvoláva na správy agentúr DPA, AP a stanice Sky News.
„Bohužiaľ, Američania… pokračujú… v takzvanej blokáde. Z tohto dôvodu sa kontrola nad Hormuzským prielivom vrátila do pôvodného stavu a tento strategický prieliv je pod prísnym riadením a kontrolou ozbrojených síl,“ uviedla armáda. Zdôraznila, že pokiaľ USA neustúpia od blokády, situácia zostane pod kontrolou Teheránu.
Prechod podlieha schváleniu
Iránska štátna televízia IRIB uviedla, že prieliv je „opäť uzavretý“ a prechod touto strategickou trasou podlieha schváleniu Teheránu. Prvé konvoje tankerov ním pritom začali prechádzať už v sobotu ráno.
Minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. Tento krok bol podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom.
Otvorenie strategickej úžiny ihneď privítal americký prezident Donald Trump. Zároveň však dodal, že Spojené štáty budú vo svojej námornej blokáde Iránu v oblasti pokračovať.
