Zvrat v Hormuzskom prielive: Znovuotvorenie dlho nevydržalo, opäť je pod kontrolou Iránu

Aktuálna správa
TASR
Tomáš Čapák
Irán opäť zaviedol obmedzenia v Hormuzskom prielive, USA viní z porušenia dohody.

Irán v sobotu oznámil zrušenie svojho rozhodnutia o znovuotvorení Hormuzského prielivu. Dôvodom je podľa neho pretrvávajúca blokáda iránskych prístavov zo strany Spojených štátov, uviedla armáda vo vyhlásení. TASR sa odvoláva na správy agentúr DPA, AP a stanice Sky News.

„Bohužiaľ, Američania… pokračujú… v takzvanej blokáde. Z tohto dôvodu sa kontrola nad Hormuzským prielivom vrátila do pôvodného stavu a tento strategický prieliv je pod prísnym riadením a kontrolou ozbrojených síl,“ uviedla armáda. Zdôraznila, že pokiaľ USA neustúpia od blokády, situácia zostane pod kontrolou Teheránu.

Prechod podlieha schváleniu

Iránska štátna televízia IRIB uviedla, že prieliv je „opäť uzavretý“ a prechod touto strategickou trasou podlieha schváleniu Teheránu. Prvé konvoje tankerov ním pritom začali prechádzať už v sobotu ráno.

Minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. Tento krok bol podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom.

Otvorenie strategickej úžiny ihneď privítal americký prezident Donald Trump. Zároveň však dodal, že Spojené štáty budú vo svojej námornej blokáde Iránu v oblasti pokračovať.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac