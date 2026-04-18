Konvoj tankerov je už na ceste: Hormuzský prieliv je otvorený, zrejme len dočasne

Konvoj tankerov opúšťa oblasť Perzského zálivu a prechádza cez znovuotvorený Hormuzský prieliv, vyplýva z údajov serveru MarineTraffic. Irán oznámil otvorenie tejto strategicky dôležitej námornej trasy v piatok, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
Medzi skupinou lodí sú štyri plavidlá prepravujúce skvapalnený ropný plyn (LPG) a niekoľko tankerov s ropnými a chemickými produktmi. K prielivu smerujú z Perzského zálivu už aj ďalšie tankery.
Po zvyšok prímeria
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria medzi Teheránom a Washingtonom otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. Tento krok je podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom.
Otvorenie strategickej úžiny vzápätí privítal americký prezident Donald Trump, podľa neho však Spojené štáty budú vo svojej námornej blokáde Iránu v oblasti pokračovať.
Nahlásiť chybu v článku