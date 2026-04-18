Konvoj tankerov je už na ceste: Hormuzský prieliv je otvorený, zrejme len dočasne

TASR
Tomáš Čapák
Konvoj tankerov prechádza cez znovuotvorený Hormuzský prieliv.

Konvoj tankerov opúšťa oblasť Perzského zálivu a prechádza cez znovuotvorený Hormuzský prieliv, vyplýva z údajov serveru MarineTraffic. Irán oznámil otvorenie tejto strategicky dôležitej námornej trasy v piatok, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.

Medzi skupinou lodí sú štyri plavidlá prepravujúce skvapalnený ropný plyn (LPG) a niekoľko tankerov s ropnými a chemickými produktmi. K prielivu smerujú z Perzského zálivu už aj ďalšie tankery.

Po zvyšok prímeria

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria medzi Teheránom a Washingtonom otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. Tento krok je podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom.

Otvorenie strategickej úžiny vzápätí privítal americký prezident Donald Trump, podľa neho však Spojené štáty budú vo svojej námornej blokáde Iránu v oblasti pokračovať.

