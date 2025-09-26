Nový Avatar má 192 minút a ľudí totálne rozsekal: Hovoria, že je filmom storočia a vidieť ho je zážitkom na celý život

Premiéra nového Avatara sa nezadržateľne blíži a fanúšikovia môžu odrátavať dni, keď si ho už konečne pozrú na strieborných plátnach. Tvorcovia nám pred niekoľkými hodinami naservírovali nový trailer a jedno je isté: našimi emóciami poriadne zamáva.
Filmový génius James Camerom priviedol na svet prvého Avatara ešte v roku 2009 a na druhé pokračovanie svet čakal dlhých 13 rokov. No ako sa hovorí, na dobré sa čakať oplatí, a v tomto prípade sa to jednoznačne potvrdilo. Odkedy sme videli Cestu vody, už prešli ďalšie tri roky a nový Avatar je na ceste.
Už krátka ukážka ľudí dostala
Avatar: Oheň a popol (Avatar: Fire and Ash) dostal trailer, ktorý totálne rozsekal fanúšikov. Priznávajú, že na žiadny film sa tento rok netešili tak, ako sa tešia práve na tento. „Pri sledovaní traileru som dostal zimomriavky,“ podotkol jeden z nich.
Dokonca divákom neprekáža ani šialená dĺžka tohto filmu, ktorý bude mať až 192 minút, čo je viac než tri hodiny, práve naopak. „Už teraz viem, že tento film bude sakramentsky dlhý, a verte, že v tom kine budem sedieť ďalšie tri dni,“ priznala nadšená fanúšička a nebola jediná.
Hovoria o filme storočia
„Avatar na vrchole svojho filmového zážitku. James Cameron dosiahol týmto pokračovaním novú úroveň filmovej tvorby. Avatar Oheň a popol bude najväčším trhákom tohto storočia. Pripravte sa na celoživotný kino zážitok,“ avizoval nadšenec, ktorý si je už dopredu istý, že nás čaká niečo výnimočné. A s najväčšou pravdepodobnosťou má pravdu.
Vďaka pokroku v oblasti CGI efektom viacerí už teraz priznávajú, že tretie pokračovanie bude za nich lepšie, než bolo to úplne prvé. A buďme úprimní, to sa vo filmovom svete nie vždy vidí.
Avatar konečne uzavrie svoju trilógiu 18. decembra, takže dostaneme predčasný vianočný darček. James Cameron naplánoval štvrté a piate pokračovanie na roky 2029 a 2031, takže jeho umenie tu bude s nami ešte veľmi dlho.
