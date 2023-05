Jedna z najhorších smrtí: Muž sa zasekol dolu hlavou v jaskyni, postupne ho žrali červy. Jeho telo je tam dodnes

Vraví sa, že človek môže v živote rátať len s niekoľkými faktami, pričom rovnakým pri všetkých ľuďoch je, že všetci raz zomrieme. Spôsobov je mnoho a aj keď si väčšina predstavuje bezbolestnú smrť vo vysokom veku, život prináša rôzne scenáre. Na tie najhoršie sa pozrel portál IFL Science.

Nie tak dávno sme písali o hroznom spôsobe smrti. Muž totiž zomrel po tom, čo pásomnica v jeho tele dostala rakovinu a nakazila ňou aj svojho hostiteľa. Obeť mala telo zamorené drobnými nádormi, čo v IFL Science vyhodnotili ako jednu z najhorších a najbolestivejších možných smrtí. V zozname sa však nachádza aj incident v Nutty Putty.

Išli objavovať jaskyňu

Neďaleko jazera Utah v Spojených štátoch amerických sa v roku 2009 odohral incident, ktorý by zúčastnení najradšej vymazali zo spomienok, pričom najľahšie sa o tom nečíta azda žiadnej osobe na svete. V jaskyni, ktorá dostala názov Nutty Putty, čo je v podstate inteligentná plastelína využívaná v medicíne ako hračka, či dočasné lepidlo. Tento názov bol odvodený kvôli tomu, že vnútro jaskyne tvorila viskózna hlina, ktorá po stlačení pôsobila ako plastelína.

Do Nutty Putty mierilo viacero skautov a jaskynných lezcov, ktorí hodili strach za hlavu a išli objavovať úzke šachty a miesta, kde by sa väčšina ľudí len tak neodvážila. V spomínanom roku 2009 do nej vošli aj bratia John a Josh Jonesovci, no von vyšiel už len jeden z nich.

Obaja sa totiž stratili v nezmapovanej časti podzemného systému jaskyne, pričom hľadali známy „Rodný kanál“, ktorý mal byť zárukou cesty von. John si to nasmeroval do otvoru, ktorý bol v 70 stupňovom uhle smerom nadol a vliezol doň. To však bol posledný výraznejší pohyb v jeho živote, píše Caveheaven. V úzkom priestore ostal zakliesnený, pričom členky, aj chodidlá mal voľné, jednu ruku mal zaseknutú pri tele a druhú položenú pri hlave.

Otrasná smrť v zaseknutom stave

Za ten čas, čo jeho brat utekal po pomoc, sa John pomaly stával krmivom pre červy, ktorých bolo všade naokolo mnoho. Po príchode záchranárov sa mohli miestni odborníci snažiť akokoľvek, no Johna zo zaseknutia nevytiahli. Skúšali to pomocou kladkového ťahania lana, ktoré však zlyhalo. Napadlo im aj vŕtať a uvoľniť tak skaly okolo, no hodina tejto aktivity im pomohla k odstráneniu jedného centimetra materiálu.

Životné funkcie Johna Jonesa postupne chabli. Bol totiž zaseknutý vo veľmi úzkom priestore a k tomu aj predklonený o 70 stupňov, čo sťažovalo pumpovanie krvi z mozgu. Po dlhých 27 hodinách v bolestiach John zomiera na zástavu srdca.

Týždeň po tomto smutnom a hrôzostrašnom incidente sa úrady s majiteľmi pozemkov rozhodli jaskyňu zapečatiť. Odpálili nálož a kamene zasypali jediný možný vchod, aby predišli podobným incidentom. A čo sa stalo s telom Johna Jonesa? Nič, jeho pozostatky sú v útrobách zasypanej jaskyne dodnes.