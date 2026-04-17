Záhadný osud špičkových ľudí: Americkí vedci miznú alebo zomierajú. Nikto nevie, čo sa to deje

Oficiálne dôkazy a prepojenia zatiaľ neexistujú, no americké médiá si už všimli podobnosť. V USA začali v posledných troch rokoch miznúť alebo za zvláštnych okolností umierať vedci a výskumníci. Ide o ľudí, ktorí sa venovali citlivým odvetviam ako napríklad vývoju jadrových technológií, kozmickému a leteckému výskumu alebo obranným programom. Najmenej jeden z vedcov sa venoval aj výskumu UFO.
Podobnosť si všimol napríklad aj New York Post. K samotnej téme sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump. „Dúfam, že je to náhoda, ale dozvieme sa to v priebehu najbližšieho týždňa a pol,“ povedal novinárom. „Je to dosť vážna vec… dúfajme, že ide o náhodu, alebo akokoľvek to chcete nazvať. Niektorí z nich boli veľmi dôležití ľudia a v najbližšom čase sa na to pozrieme,“ uviedol.
Vedci miznú alebo umierajú
Medzi nezvestnými je napríklad aj generálmajor letectva vo výslužbe William Neil McCasland, ktorý zmizol zo svojho domu. Predtým mal zažiť tzv. „mentálnu hmlu“. Pracoval na vedúcich pozíciách a jeho meno sa objavilo aj v e-mailovom úložisku WikiLeaks, ktoré obsahovalo e-maily predsedu kampane Hillary Clintonovej. Doma nechal všetky osobné veci ako doklady aj telefón. Chýbala peňaženka, ale aj zbraň.
An experienced hiker and avid outdoorsman, William Neil McCasland isn’t the typical missing person, but the retired Air Force major general hasn’t been seen since he walked out of his Albuquerque home on the morning of February 27. https://t.co/eJaZ4713aP pic.twitter.com/Ya85VIdRjl
— CNN (@CNN) March 17, 2026
Medzi ďalších nezvestných vedcov patria Melissa Casiasová, ktorá mala bezpečnostnú previerku v Národnom laboratóriu Los Alamos, Anthony Chavez, pracovník Národného laboratória Los Alamos na dôchodku, ktorý zmizol v máji minulého roka, Jason Thomas, ktorý viedol tím chemickej biológie spoločnosti Novartis a bol nájdený mŕtvy v marci tohto roku, inžinier z NASA Frank Maiwald, ktorý zomrel v roku 2024, slávny fyzik z MIT Nuno Loureiro, ktorý bol zastrelený v decembri minulého roka, výskumník exoplanét Carl Grillmair, ktorý bol zabitý vo februári, Steven Garcia, ktorý pracoval na bezpečnosti pre výrobcu nejadrových komponentov v amerických jadrových zbraniach a zmizol v auguste minulého roka a letecká inžinierka Monica Jacinto Reza, ktorá zmizla v júni minulého roku.
Počas brífingu, ktorý sa konal tento týždeň, oznámila hovorkyňa Bieleho domu, Karoline Leavittová, že bude kontaktovať príslušné agentúry a požiada o informácie o nezvestných vedcoch. Ak sa informácie potvrdia, vláda to bude ďalej preverovať.
