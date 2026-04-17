Pápež varoval svet pred AI a digitálnym boomom: Podnecuje polarizáciu, konflikty, strach a násilie

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Možno narážal na niekoho konkrétneho?

Pápež Lev XIV. v piatok varoval pred používaním umelej inteligencie (AI) na podnecovanie polarizácie, konfliktov, strachu a násilia. Kritizoval aj „devastáciu životného prostredia“ spôsobenú ťažbou vzácnych zemín na podporu digitálneho boomu, informovala agentúra AFP, píše TASR.

„Výzva, ktorú predstavujú tieto systémy, je väčšia, než sa zdá: nejde len o používanie nových technológií, ale aj o postupné nahrádzanie reality jej simuláciou,“ povedal pápež v prejave na Katolíckej univerzite strednej Afriky v kamerunskom meste Yaoundé.

Upozornil, že „týmto spôsobom sa šíri polarizácia, konflikty, strach a násilie. V stávke nie je iba riziko, že dôjde k omylu, ale aj premena nášho vzťahu k pravde.“

Pápež zároveň uznal, že „kresťania, a najmä mladí africkí katolíci, sa nesmú báť nových vecí“. Dodal však, že kontinent „pozná aj temnú stránku environmentálnej a sociálnej devastácie spôsobenej neúprosným honom za surovinami a vzácnymi kovmi“.

Popísal problémy, ktoré zažíva Afrika

Rozmach AI je vo veľkej miere závislý od ťažby kobaltu potrebného na prevádzku energeticky náročných dátových centier, pričom tieto environmentálne, sociálne a ľudské dôsledky často znáša práve Afrika, konštatovala AFP.

Výrazne sa to týka najmä Konžskej demokratickej republiky, kde zápas o bohaté ložiská kobaltu, medi, lítia a koltánu už tri desaťročia živí na východe tejto krajiny vlnu násilia a ozbrojených konfliktov.

„Afrika sa musí oslobodiť od pliagy korupcie,“ povedal Lev a kritizoval skorumpovaný ťažobný sektor, v ktorom zahraničné mocnosti – najmä Čína – zarábajú na bohatstve kontinentu, zatiaľ čo miestne obyvateľstvo trpí.

Hoci Lev od svojho zvolenia za pápeža začiatkom mája 2025 už niekoľkokrát vyzval na opatrnosť v súvislosti s AI, jeho najnovšie varovanie o tejto technológii prichádza v čase, keď sa na prezidenta USA Donalda Trumpa sústreďuje pozornosť pre spôsob, akým AI využíva na svoju sebaprezentáciu.

Po pápežovej kritike konfliktu medzi USA a Izraelom na jednej strane a Iránom na druhej Trump v nedeľu zverejnil obrázok generovaný AI, na ktorom sa zobrazil ako svätec so svätožiarou. Obrázok bol v pondelok odstránený. Podobný obrázok sa na jeho sociálnych sieťach objavil aj v stredu.

Agentúra AFP vo svojej správe konštatovala, že príhovor na univerzite v Yaoundé bol ďalším výrazným vystúpením pápeža počas jeho 11-dňovej cesty po Afrike. Lev sa počas nej vzdal svojej doterajšej zdržanlivosti a prichádza s emotívnymi výzvami na svetový mier, pričom sa dostáva do sporov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorého kritizoval za eskaláciu vojny na Blízkom východe.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Má zatvorené oči, je v intímnej póze: Trump zverejnil fotku, kde je s Ježišom, Boh…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Najnovšie články

