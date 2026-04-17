Nie je to moč. Gynekológ objasnil pravdu o ženskej ejakulácii, má niečo spoločné s mužskou

Sexuálne zdravie sprevádza množstvo mýtov a nejasností, ktoré pretrvávajú aj napriek otvorenej celospoločenskej diskusii. Aktuálne najviac rezonuje téma ženskej ejakulácie, známej ako „squirting“, ktorá sa stala predmetom mnohých otázok aj odborných debát.
Podľa portálu UNILAD sprevádzajú diskusiu o tomto jave dlhodobé nejasnosti a pochybnosti o tom, či ide o skutočný biologický proces. Súčasné poznatky však naznačujú, že ide o prirodzenú súčasť ženskej fyziológie, hoci nejde o skúsenosť, ktorú by zažívala každá žena.
Fenomén, ktorý rozdeľuje verejnosť
Ženská ejakulácia patrí medzi najviac nepochopené prejavy ženského tela. Diskusie na internete často skĺzavajú k otázkam, či ide o moč, alebo dokonca o výmysel, ktorý nemá vedecký základ. Výskumy z posledných rokov však mnohé z týchto pochybností vyvracajú. Zaujímavosťou je, že zmienky o tomto jave existujú už viac ako 2000 rokov – objavujú sa napríklad v dielach Aristotela.
Napriek tomu zostáva ženský ejakulát aj dnes pre mnohých zahalený tajomstvom. Podľa prieskumu z roku 2023 medzi americkými ženami približne 40 percent z nich zažije tento stav aspoň raz v živote, čo naznačuje, že nejde o ojedinelý jav, ale o relatívne bežnú skúsenosť.
