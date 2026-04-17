Slovensko dostane 1,2 miliardy: Eurokomisia schválila šiestu a siedmu platbu z plánu obnovy

Komitologický výbor Európskej únie schválil pre Slovensko pozdržanú šiestu a siedmu platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR v celkovej výške 1,2 miliardy eur. V piatok po rokovaní výboru o tom informoval Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) SR. Vyplatenie prostriedkov bolo dočasne pozastavené v súvislosti s reorganizáciou Úradu na ochranu oznamovateľov.
Schválenie podľa ÚPPV signalizuje, že implementácia reforiem a investícií napreduje podľa plánu a prináša konkrétne výsledky.
„Naším prvoradým cieľom je, aby Slovensko získalo všetky prostriedky z plánu obnovy. Vďaka nim budeme môcť pokračovať v dôležitých investíciách do vzdelávania vrátane škôl a škôlok, ako aj do zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre občanov v celej krajine,“ uviedol minister školstva poverený riadením ÚPPV Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Súhrnné vyplatenie prostriedkov šiestej a siedmej platby môže Slovensko očakávať začiatkom mája. Po vyplatení týchto dvoch platieb bude mať Slovensko k dispozícii viac ako 5,2 miliardy eur z celkového balíka 6,4 miliardy eur. Do úplného vyčerpania prostriedkov zostávajú ešte dve záverečné žiadosti o platbu v hodnote približne 1,2 miliardy eur, ktoré plánuje krajina predložiť do konca augusta.
