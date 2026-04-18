Po novom aj pre rodičov: Vyššia odvodová úľava sa môže rozšíriť, návrh mieri do parlamentu

peniaze

Ilustračná foto: Unsplash

SITA
Tomáš Čapák
Národniari navrhujú vyššiu odvodovú úľavu pre študentov, dôchodcov a po novom aj pre rodičov.

Národniari navrhujú vyššiu odvodovú úľavu pre študentov, dôchodcov a po novom aj pre rodičov. Ako informovala Slovenská národná strana (SNS), do prvého čítania v parlamente mieri návrh, ktorý má zvýšiť hranicu odvodovej úľavy pri dohodách z 200 na 300 eur mesačne. Národniari súčasne navrhujú, aby sa táto pomoc vzťahovala aj na rodičov na materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke.

Predseda SNS Andrej Danko zdôraznil, že ide o konkrétne a praktické opatrenie, ktoré reaguje na každodennú realitu týchto ľudí. Je názoru, že ak si chcú ľudia popri škole, dôchodku alebo starostlivosti o dieťa privyrobiť, štát im to nesmie sťažovať.

Napätý rodinný rozpočet

„Náš návrh má ľuďom nechať viac z toho, čo si zarobia, a rozšíriť pomoc aj na rodičov, ktorí dnes potrebujú väčší priestor zvládať rodinný rozpočet,“ dodal Danko. Najciteľnejší dosah môžu mať tieto zmeny podľa SNS práve pri rodičoch.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ako strana upozornila, v mnohých domácnostiach dnes o rodinnom rozpočte rozhodujú aj desiatky eur navyše, pričom pri samoživiteľoch to platí dvojnásobne. „Možnosť privyrobiť si na dohodu do 300 eur mesačne s odvodovou úľavou môže rodinám priniesť väčšiu istotu v období, keď sú výdavky vysoké a priestor na ďalší príjem obmedzený,“ skonštatovali národniari.

Rodičia, ktorí sa starajú o dieťa, nesmú podľa Danka zostať bokom. „Ak si vedia popri starostlivosti privyrobiť, štát im to má uľahčiť, nie komplikovať. Aj preto chceme, aby sa odvodová úľava po novom vzťahovala aj na ľudí na materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke,“ uzavrel predseda SNS.

Prísť nemusíte ani o dovolenku: Zamestnanci si ju 8. mája nechcú vyberať, existuje ešte jedno…

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac