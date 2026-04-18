Herečka z filmu Pelíšky Eva Holubová sa obzrela do minulosti a oľutovala jednu vec: Mala sa správať inak

Herečka patrí medzi tie tváre českého filmu, ktoré si diváci spájajú nielen s výrazným hereckým talentom, ale aj s autentickosťou a ľudskosťou. Do povedomia verejnosti sa nezmazateľne zapísala aj vďaka kultovej snímke Pelíšky, ktorá sa stala symbolom humoru, rodinných vzťahov a zároveň jemnej nostalgie.
Aj po rokoch Eva Holubová ostáva ženou, ktorá sa nebojí hovoriť otvorene o živote takom, aký naozaj je – bez prikrášľovania a ilúzií. V najnovšom rozhovore pre Báječnú ženu sa okrem iného tiež dotýka témy, ktorá je blízka každému z nás: ako sa vyrovnať so situáciami, ktoré nemáme vo svojich rukách, a naučiť sa neplytvať energiou na veci, ktoré aj tak nedokážeme zmeniť.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pelíšky, rovnováha a vnútorný pokoj
Hoci hrala v mnohých známych filmoch, mnohí si ju spájajú hlavne s klasikou, ktorú zvyknú u nás vysielať cez vianočné sviatky. Deje sa tak aj po rokoch, no herečke to neprekáža. “Tento film a to aj napriek tomu, že od jeho nakrúcania uplynulo už mnoho rokov, mám veľmi rada. Som rada, že sú Pelíšky ešte stále medzi divákmi tak obľúbené a doslovne spájajú generácie. Priznám sa vám, že ich aj my doma sledujeme, keď ich náhodou dávajú v televízii,” uviedla Eva Holubová.
Herecká ikona mala už od malička jasno v tom, že chce byť herečkou. Nakoniec sa jej to podarilo, je uznávanou umelkyňou a doteraz stvárnila rôzne postavy vo filmoch, na ktoré mnohí spomínajú dodnes. Okrem Pelíšok to bola Obecná škola, Requiem pro panenku či Volha.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako však sama priznala bez okolkov, vraj stále hľadá rovnováhu medzi prácou a rodinou, hoci by možno mnohí čakali od nej opak. Ona sa však nebojí vyložiť karty na stôl. Avšak vie, ako si udržať vnútorný pokoj. “V poslednom čase sú to meditácie, lebo človek sa musí naučiť myseľ občas vypnúť. Bez toho to proste nejde, lebo by sa z návalu povinností, ale aj neočakávaných životných výziev zbláznil. Ako hovorí môj dobrý priateľ kňaz Petr Vacík – je to jednoduché, ale nie je to ľahké,” ozrejmila Eva Holubová.
Nahlásiť chybu v článku