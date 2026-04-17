Pár si kúpil pozemok a začal stavať: Teraz im úrady nariadili dom presunúť o 100 metrov, došlo totiž k chybe

Austrálsky manželský pár zažil nezvyčajnú situáciu, keď musel svoj dom doslova presťahovať po tom, čo zistil, že stojí na nesprávnom pozemku. Melanie a David Moorovci si postavili prefabrikovaný dom na päťakrovom pozemku približne dve hodiny jazdy západne od Melbourne, kde plánovali pokojný život na vidieku. Dom postavili v marci 2024 vrátane inštalácie elektriny a vodovodných prípojok.
Problém sa však objavil o päť mesiacov neskôr, keď ich kontaktovala miestna samospráva. „Dostali sme telefonát z úradu, že musíme zastaviť práce, pretože sme na nesprávnom pozemku – a ten správny vlastne vlastníme vedľa,“ povedala Melanie Moor.
Chceli mať pokoj, dostali komplikácie
Podľa páru boli hranice parciel nejasné a spoliehali sa na informácie od miestneho úradu aj realitného makléra. Situáciu ešte skomplikovalo, že sa k prípadu nechcel vyjadriť ani predstaviteľ miestnej rady, ani sa nepodarilo kontaktovať realitnú kanceláriu.
Riešením bolo presunutie domu približne o 100 metrov na správny pozemok, čo sa uskutočnilo 2. apríla tohto roku pomocou nákladného vozidla. Manželia teraz bývajú v karavane, kým dom opätovne upevnia a pripoja na inžinierske siete. Celý proces pre nich znamená výraznú finančnú záťaž, keďže musia nanovo zabezpečiť elektrinu, vodu aj kanalizáciu. Situáciu im navyše sťažujú zdravotné problémy – Melanie trpí autoimunitným ochorením a David ochorením pečene.
„Myšlienka bola taká, že si budem môcť trochu oddýchnuť a pracovať z domu,“ uviedol David Moor. Pár má zároveň do 2. mája povinnosť uviesť pôvodný pozemok do pôvodného stavu. Napriek komplikáciám sú radi, že dom je už na správnom mieste. „Bola to úľava vidieť, ako dom prevážajú na správny pozemok,“ skonštatovala Melanie Moorová.
