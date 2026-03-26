Novú českú komédiu si môžete pozrieť už aj z pohodlia vašej obývačky. Zarobila 1,2 milióna eur

Diváci chvália herecké výkony a dobre napísané dialógy postáv.

Pripravte si pukance a pozrite si novú romantickú komédiu z českej produkcie, ktorá sa natáčala aj v Nepále. Diváci jej udelili hodnotenie 68 %.

Nová česká komédia s názvom Na horách od režiséra Rudolfa Havlíka mala premiéru v kinách len pred pár mesiacmi, kde zarobila 1,2 milióna eur. Už dnes si ju však môžete pozrieť aj z pohodlia vašej obývačky, pretože dorazila na streamovaciu platformu Voyo.

Natáčala sa aj v Nepále

Komédia spája humor, emóciu a rešpekt k horskej prírode, ktorá tu však nevystupuje iba ako kulisa, ale ako živý prvok formujúci celé dianie. Snímka sa dokonca natáčala nielen v českých Krkonošiach, ale aj v nepálskom údolí Gompa vo výške 4 400 m n. m., čo posilnilo jej dobrodružný charakter. Navyše, menšie herecké roly stvárnili skutoční členovia Horskej služby Krkonoše. Okrem toho, že počas nakrúcania fungovali ako poradcovia, filmu pridali na skutočnosti a vážnosti tam, kde to bolo potrebné.

Natáčanie v drsných podmienkach hôr hercov aj štáb však poriadne potrápilo. V najvyšších českých horách sa totiž nedá spoľahnúť na počasie, pretože je veľmi premenlivé. Sneh niekoľkokrát napadol vo chvíli, keď sa to najmenej hodilo. Drsné horské podmienky tak spoznali na vlastnej koži a nemuseli ich svojím hraním predstierať.

Nechýba ani romantika

Príbeh sleduje Luciu, mladú ženu z mesta, ktorá po smrti muža, o ktorom celý život len matne tušila, že je jej biologickým otcom, zdedí osamelú horskú chatu. Očakáva prázdne dedičstvo a rýchle vybavenie formalít, no realita ju prekvapí hneď po príchode do hôr. V chate už totiž dávno niekto žije – horský záchranár Matej so svojím verným psom Bedřichom a partia kolegov, ktorí z objektu urobili ubytovňu pre školské výlety.

Lucia sa tak ocitne v drsnom, ale krásnom svete, ktorý je od jej mestského života na míle vzdialený. Musí sa popasovať nielen s nečakanými obyvateľmi svojho dedičstva, ale aj s Matejovou ironickou povahou a režimom, ktorý tu všetci berú ako samozrejmosť.

Postupne sa však ukazuje, že Lucia sem neprišla len uzavrieť jednu životnú kapitolu. Hory, miestni ľudia a Matejovo nečakané čaro ju prinútia spomaliť, zmeniť pohľad na vlastné priority a prijať výzvy, pred ktorými dovtedy utekala. V prostredí, kde je počasie nevyspytateľnejšie než medziľudské vzťahy, sa rodí dôvera a medzi Luciou a Matejom prerastá prvotná nevraživosť do blízkosti, ktorá bude možno iba začiatkom.

Má hodnotenie 68 %

Českí a slovenskí diváci si komédiu obľúbili, o čom svedčí aj pomerne slušné hodnotenie na filmovej databáze ČSFD – 68 %. Chvália herecké výkony a dobre napísané dialógy postáv. Tvrdia však, že film je dlhý a pokojne by sa dal skrátiť, vďaka čomu by pôsobil zaujímavejšie.

