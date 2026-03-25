Nová úspešná československá komédia už dnes vo vašej obývačke. Diváci chvália takmer všetko

Máte radi domácu filmovú tvorbu? Pozrite si novú československú komédiu s „nadupaným“ hereckým obsadením, inšpirovanú skutočnými udalosťami, pri ktorej vám budú po tvári tiecť slzy smiechu.
Na Netflixe má už dnes premiéru nová československá komédia s názvom Dream Team, s ktorou ste mohli osláviť Nový rok v kinách.
Režíroval ju Jonáš Karásek podľa scenára Petra Kolečka, produkovali ju herečka Petra Polnišová so svojím manželom Jurajom Brockom a s hereckým kolegom Jakubom Prachařom, ktorý stojí aj za námetom filmu.
Inšpirovaná skutočnými udalosťami
Príbeh sleduje neúspešného basketbalového trénera Mareka, ktorého syn so zdravotným znevýhodnením túži zúčastniť sa paralympiády v Riu. Marek však nie je schopný zostaviť tím s hendikepovanými športovcami, preto sa uchýli k zúfalému podvodu a do tímu angažuje zdravých športovcov, ktorí hendikep len predstierajú.
Snímka je inšpirovaná skutočnými udalosťami z roku 2000, ktoré sa odohrali na paralympiáde v Sydney.
V hlavných úlohách sa predstavili Martin Hofmann, Jakub Prachař, Petra Polnišová, Sara Sandeva a Bekim Aziri.
Má hodnotenie 77 %
Komédia u divákov zožala úspech. Na filmovom portáli ČSFD jej udelili pomerne vysoké hodnotenie 77 %. Označili ju za oddychovú komédiu.
Oceňujú skvelý scenár, zábavný dej, dobre dávkovaný humor, „nadupané“ herecké obsadenie a skutočne kvalitné filmárske spracovanie. Snímka sa dokonca natáčala aj v Riu de Janeiro v Brazílii.
