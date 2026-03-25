Nová úspešná československá komédia už dnes vo vašej obývačke. Diváci chvália takmer všetko

Foto: CinemArt

Klaudia Oselská
Tip na film
Máte radi domácu filmovú tvorbu? Pozrite si novú československú komédiu s „nadupaným“ hereckým obsadením, inšpirovanú skutočnými udalosťami, pri ktorej vám budú po tvári tiecť slzy smiechu.

Na Netflixe má už dnes premiéru nová československá komédia s názvom Dream Team, s ktorou ste mohli osláviť Nový rok v kinách.

Viac z témy Tip na film:
1.
Má vynikajúce hodnotenie, až 94 %. Vraj ide o film minulého roka. Vyhral 6 Oscarov
2.
Nový film s hodnotením až 98 % musíte vidieť. Diváci chvália takmer úplne všetko
3.
Český film má hodnotenie neuveriteľných 100 %. Diváci aj kritici ho chvália. Získal prestížne ocenenia
Zobraziť všetky články (418)

Režíroval ju Jonáš Karásek podľa scenára Petra Kolečka, produkovali ju herečka Petra Polnišová so svojím manželom Jurajom Brockom a s hereckým kolegom Jakubom Prachařom, ktorý stojí aj za námetom filmu.

Inšpirovaná skutočnými udalosťami

Príbeh sleduje neúspešného basketbalového trénera Mareka, ktorého syn so zdravotným znevýhodnením túži zúčastniť sa paralympiády v Riu. Marek však nie je schopný zostaviť tím s hendikepovanými športovcami, preto sa uchýli k zúfalému podvodu a do tímu angažuje zdravých športovcov, ktorí hendikep len predstierajú.

Snímka je inšpirovaná skutočnými udalosťami z roku 2000, ktoré sa odohrali na paralympiáde v Sydney.

V hlavných úlohách sa predstavili Martin HofmannJakub PrachařPetra PolnišováSara Sandeva a Bekim Aziri.

Má hodnotenie 77 %

Komédia u divákov zožala úspech. Na filmovom portáli ČSFD jej udelili pomerne vysoké hodnotenie 77 %. Označili ju za oddychovú komédiu.

Oceňujú skvelý scenár, zábavný dej, dobre dávkovaný humor, „nadupané“ herecké obsadenie a skutočne kvalitné filmárske spracovanie. Snímka sa dokonca natáčala aj v Riu de Janeiro v Brazílii.

Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac