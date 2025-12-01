Novela Trestného zákona nebude stačiť na riešenie nárastu kriminality: Poslanec je šokovaný prístupom Fica aj Suska

Foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Petra Sušaninová
TASR
Fico a Susko sami neveria, že novela pomôže, tvrdí poslanec.

Návrh vládnej novely Trestného zákona je nedostatočný a nebude stačiť na to, aby sa zastavil nárast kriminality. Uviedol to na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Vančo (PS). Vláda podľa neho predložila návrat tzv. horalkového zákona, aby ukázala, že robí aspoň niečo.

„Keď sa vráti tento paragraf, možno v nejakých prípadoch niečomu pomôže, ale keďže príčiny sú oveľa hlbšie, táto novela je z hľadiska zastavenia nárastu kriminality absolútne nedostatočná. A mňa šokuje prístup aj premiéra Fica, aj ministra Suska. Predkladajú tento návrh zákona, túto ďalšiu novelu Trestného zákona len preto, aby ukázali, že niečo robia, ale sami neveria, že to pomôže, a majú pravdu,“ vyhlásil v pondelok Vančo.

Podľa poslanca problém ani zďaleka nie je len v drobných krádežiach do výšky škody 700 eur. Pripomenul nárast vlámaní oproti minulému roku. „Minulý rok bolo 2 400 vlámaní za celý rok a teraz za deväť mesiacov roka 2025 je to už vyše 3 000, teda o 600 vlámaní viac,“ priblížil. Pri ekonomických trestných činoch je oproti minulému roku nárast škody, ktorá vzniká pri tejto trestnej činnosti, o 126 percent. „Pokiaľ ide o škody vzniknuté z daňových únikov, nárast oproti minulému roku je až 360 percent. A toto všetko je vplyvom zmien v Trestnom zákone, ktoré tu nasilu a narýchlo pred takmer dvoma rokmi schválila táto vládna koalícia,“ kritizoval Vančo.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Trikrát a dosť

Znižujúca sa bezpečnosť má podľa PS korene aj v nedostatočnom systematickom prístupe k Policajnému zboru. „Sily a prostriedky všetkých možných služieb Policajného zboru mali byť preorientované na elimináciu takto rapídne sa zvyšujúceho nepriaznivého protispoločenského javu, ktorý po novom v zmysle noviel sa už nevolá krádež, ale priestupok. Je to takisto protispoločenská aktivita, ktorá poškodzuje občanov, poškodzuje obchodníkov a nepriaznivo vplýva na celkovú bezpečnostnú situáciu,“ vyhlásil poslanec Jaroslav Spišiak (PS).

Parlament začal v pondelok popoludní rokovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Do neho sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ukrajina vyzvala spojencov z Európskej únie, aby pomohli zabezpečiť „spravodlivý a trvalý“ mier: Je nutné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac