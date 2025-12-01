Ukrajina vyzvala spojencov z Európskej únie, aby pomohli zabezpečiť „spravodlivý a trvalý“ mier: Je nutné posilniť odolnosť Európy

Ukrajina v pondelok vyzvala spojencov z Európskej únie, aby pomohli zabezpečiť „spravodlivý a trvalý“ mier vo vojne proti Rusku. Minister obrany Denys Šmyhaľ uviedol, že počas zasadnutia Rady EÚ v Bruseli informoval únijných ministrov o naliehavých potrebách Kyjeva, píše TASR.
Podľa Šmyhaľa bola hlavnou témou rokovaní spoločná snaha posilniť odolnosť Ukrajiny aj celej Európy. „Som vďačný krajinám EÚ za rozhodnutia, ktoré posilňujú našu obranu. Spoločne môžeme zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier na našom kontinente,“ skonštatoval po stretnutí. Slovensko na zasadnutí zastupoval minister obrany Robert Kaliňák.
Šmyhaľ podľa televízie Sky News zdôraznil význam ďalších príspevkov do iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), v rámci ktorej Spojené štáty predávajú zbrane partnerom z NATO a tí ich následne dodávajú Ukrajine.
Trump tlačí na prijatie mierového plánu
Zasadnutie, ktorého hlavnými témami boli vojna na Ukrajine a plán obrannej pripravenosti EÚ, sa konalo deň po rokovaniach americkej a ukrajinskej delegácie na Floride a deň pred stretnutím osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve.
Americký prezident Donald Trump tlačí na Kyjev a Moskvu, aby prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený ruským požiadavkám. Dokument bol neskôr upravený na základe rokovaní ukrajinských a amerických predstaviteľov v Ženeve, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia viacerých európskych krajín.
Hovorkyňa Európskej komisie (EK) Paula Pinhová v pondelok poznamenala, že o mierových rokovaniach intenzívne diskutuje aj samotná Únia. Počas víkendu podľa nej prebehlo viacero rozhovorov na rôznych úrovniach. „Možno ste tiež zaznamenali, že predsedníčka (EK) Ursula von der Leyenová a (ukrajinský) prezident Zelenskyj telefonovali a diskutovali najmä o ďalších krokoch v súvislosti s prebiehajúcimi mierovými rokovaniami, a to najmä o tých aspektoch, ktoré sa priamo týkajú EÚ,“ dodala Pinhová.
Nahlásiť chybu v článku