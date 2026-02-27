Slováci sa okúpu v nových termálnych bazénoch. Ikonické kúpele hlásia veľkú novinku

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Obľúbené kúpeľné mesto Rajecké Teplice čaká investícia približne 70 miliónov eur.

Kúpeľné mesto Rajecké Teplice čaká výrazná premena. Miestne liečebné kúpele, ktoré sa dlhodobo radia medzi ekonomicky najúspešnejšie na Slovensku, pripravujú rozsiahlu modernizáciu a rozšírenie areálu. V najbližších rokoch plánujú investovať približne 70 miliónov eur do nových budov, liečebných prevádzok, wellness služieb aj verejnej infraštruktúry.

Za ambicióznym plánom stojí rodina Miškolciovcov, ktorá kúpele vlastní už dlhé roky. Stabilné zisky z posledného obdobia im umožnili pustiť sa do projektu, ktorý má výrazne posilniť kapacity a zároveň posunúť úroveň služieb bližšie k európskej špičke.

Kľúčovým bodom projektu je výstavba nového kúpeľného domu v tesnej blízkosti existujúceho komplexu Aphrodite. Novostavba vznikne na voľnom pozemku a prinesie 140 izieb, čo predstavuje 280 nových lôžok. Informoval o tom Denník E.

Masívne navýšenie kapacity

Celková ubytovacia kapacita kúpeľov sa tak podľa plánovaného projektu zvýši z dnešných približne 485 hostí o viac než polovicu. Dispozične bude objekt rozdelený tak, aby horné podlažia slúžili na ubytovanie, zatiaľ čo spodné časti budú vyhradené na liečebné procedúry, rehabilitáciu, wellness a stravovanie. Nový dom má fungovať ako plnohodnotné rozšírenie existujúceho kúpeľného komplexu.

Foto: Profimedia

Rozvoj sa nebude týkať iba izieb. Súčasťou investície je aj rozšírenie liečebných a rehabilitačných priestorov a posilnenie relaxačných služieb. Projekt zahŕňa výstavbu dvoch nových termálnych bazénov, ktoré budú čiastočne prepojené s novým kúpeľným domom.

V súčasnosti umožňujú bazény kúpanie približne 800 návštevníkom naraz. Po dokončení nových objektov pribudne kapacita pre ďalších 280 ľudí, čo kúpeľom poskytne väčšiu flexibilitu pri liečebných pobytoch aj komerčných wellness programoch.

Nadpriemerné hospodárske výsledky

Spoločnosť si túto investíciu zjavne môže dovoliť. Ekonomické výsledky pôsobia impozantne. Kúpeľom sa darí kontinuálne zvyšovať tržby, zisk sa každý rok dostal nad úroveň 3 miliónov eur. Výnimkou bolo, samozrejme, covidové obdobie.

Foto: finstat

Kúpele v Rajeckých Tepliciach sa tak radia medzi ekonomicky najúspešnejšie na našom území.

Pracovné príležitosti aj zmena verejných priestorov

Rozvojové plány zahŕňajú aj investície mimo samotných liečebných budov. Rodina chce v areáli vybudovať aj parkovací dom, obchody a gastronomické prevádzky a zároveň upraviť verejné priestory, ktoré majú zvýšiť komfort návštevníkov. Projekt prinesie aj nové pracovné príležitosti. Samotná výstavba nového kúpeľného domu by mala vytvoriť približne 25 nových miest, čím sa počet zamestnancov kúpeľov zvýši nad súčasnú úroveň zhruba 220 ľudí.

Plánovaná investícia ešte viac posilní turistický význam Rajeckých Teplíc. Prvé písomné zmienky o liečivých účinkoch termálnych prameňov v tomto údolí pri Žiline pochádzajú už zo 14. storočia.

Turisticky známa oblasť

Prírodná termálna voda s teplotou okolo 38 °C sa využíva na liečbu ochorení pohybového aparátu či neurologických problémov. V kúpeľnom centre Aphrodite sa dajú absolvovať aj detoxikačné a wellness programy v interiérových aj exteriérových bazénoch a saunových svetoch.

Okolie mesta navyše ponúka pestrú paletu aktivít počas celého roka: od turistických a cyklistických trás vedúcich do Strážovských vrchov a Malej Fatry cez prechádzky v romantickom kúpeľnom parku až po možnosti zimných športov v blízkych strediskách. To všetko prispieva k atraktivite Rajeckých Teplíc ako komplexnej destinácie pre liečebnú aj relaxačnú dovolenku.

