Nová vianočná filmová novinka si vás získa: Prenesiete sa s ňou do detstva. Diváci ju označujú za príjemnú oddychovku

Záznam zo snímky Na Vianoce doma s Jonas Brothers, foto: Disney+

Vianoce
Navodí vám vianočnú atmosféru.

Počúvali ste v puberte kapelu Jonas Brothers? Máme pre vás skvelú správu, ich nová filmová novinka vás prenesie opäť do čias dospievania. Nenechajte si ujsť Vianoce s týmto slávnym súrodeneckým triom.

Streamovacia platforma Disney+ nedávno uviedla filmovú novinku Na Vianoce doma s Jonas Brothers (A Very Jonas Christmas Movie). Táto ľahká komediálna a muzikálová jazda spája sviatočnú nostalgiu, rodinné emócie a, samozrejme, hudbu ikonických bratov.

Zažite Vianoce s Jonas Brothers

Príbeh sleduje Nicka, Joea a Kevina v momente, keď ukončujú masívne londýnske turné a jediné, čo chcú, je odletieť domov skôr, než začne Štedrý deň. Lenže ich plány sa rýchlo rozplynú. Zmeškané spoje, nečakané stretnutia a vlastné pochybnosti každého z bratov vytvárajú mix situácií, ktoré sú raz chaoticky vtipné, inokedy prekvapivo úprimné.

Snímka jemne balansuje medzi humorom a ústrednou témou – vzťahmi v rodine, ktoré sú počas sviatkov pod tlakom takmer v každej domácnosti. Kevin rieši potrebu vykročiť mimo zabehnutých koľají, Joe naráža na človeka zo svojej minulosti a Nick zas nesie na pleciach bremeno toho najzodpovednejšieho. Vďaka tomu príbeh nepôsobí len ako sviatočná kulisa pre hudobné čísla, ale ako pripomienka, že aj úspešní a slávni ľudia riešia veľmi podobné dilemy ako my ostatní.

Diváci sa môžu tešiť aj na úplne nové originálne piesne a špeciálnych celebritných hostí.

Záznam zo snímky Na Vianoce doma s Jonas Brothers, foto: Disney+

Má rozporuplné hodnotenie

Film však vyvolal pomerne rozdielne reakcie. Kým na filmovom portáli ČSFD získal hodnotenie len 43 %, na Rotten Tomatoes má v čase písania článku až 82 % a na IMDb mu svieti 5,7/10. Hodnotenia sa tak pohybujú od chladnejších až po priaznivé, bežní diváci ho opisujú ako pohodovú sviatočnú „oddychovku“ či vianočnú „jednohubku“.

„Priemerný vianočný film, ktorý stavia na jednoduchý scenár a tradičné vianočné klišé. Zároveň však dokáže potešiť fanúšikov titulnej skupiny vďaka autenticky pôsobiacej bratskej dynamike, humoru a pocitu rodinnej súdržnosti,“ píše jeden z divákov.

„Tento film som si pustil v nedeľu dopoludnia, v polovici novembra, len ja, gauč a horúci čaj. Nechce sa mi tomu veriť, ale tá vianočná nálada ma ľahko načala.“

„Jednoducho fakt príjemný a pohodový vianočný film.“

„Tento film bol presne to, čo sľuboval, a to sa cení. Bratia sa pohrali so stereotypmi, boli super „guest stars“, ktorí si to viditeľne užívali, aj piesne. Bolo to zábavné a našlo sa aj niekoľko vtipných hlášok. Na navodenie vianočnej atmosféry ideálne,“ dodávajú ďalší diváci.

Ak teda túžite po filme, ktorý vám zlepší náladu a pomôže naladiť sa na sviatočnú pohodu, Na Vianoce doma s Jonas Brothers môže byť príjemnou voľbou.

