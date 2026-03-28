Nová tabletka na chudnutie hlási zázračné účinky, môže konkurovať Ozempicu. No ľudia hlásia problém

Injekčné lieky Ozempic či Wegovy vyvolali medzi ľuďmi ošiaľ. Aj keď sú primárne určené na liečbu cukrovky, začali ich užívať aj ďalší, ktorých hlavným úmyslom je schudnúť. Vedci však pracujú aj na ich alternatívach, ktoré by mohli pacienti užívať v tabletkovej forme. V novej štúdii sa pozreli na nový typ dennej tabletky, ktorej výsledky sa ukázali ako vynikajúce. Objavilo sa však isté ale.
Ozempic aj Wegovy obsahujú účinnú látku zvanú semaglutid. Toto liečivo napodobňuje črevný hormón, ktorý v ľudskom mozgu signalizuje pocit plnosti a reguluje uvoľňovanie inzulínu, preto je účinné pri liečbe cukrovky 2. typu. Vedecký portál Science Alert pripomína, že sa tradične podáva injekčne raz týždenne, s čím môžu mať niektorí pacienti problém. Či už v dôsledku strachu z ihiel alebo pre náročnosť skladovania. Na čo sa vývojári snažia reagovať a testujú perorálne alternatívy.
Znížil sa im glykovaný hemoglobín aj viac schudli
Vedci pred pár dňami publikovali vo vedeckom časopise The Lancet výsledky svojej štúdie, v ktorej porovnali účinnosť a bezpečnosť perorálneho orforgliprónu s perorálnym semaglutidom u dospelých s diabetom 2. typu. Orforgliprón je moderný liek, ktorý vyvinula americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly and Company a je vo fáze testovania.
52-týždová štúdia fázy 3 (uskutočnená od 22. septembra 2023 do 22. augusta 2025) bola realizovaná na vzorke 1698 dospelých ľudí, ktorých trápi toto ochorenie. Lieky im boli podávané jedenkrát denne.
Ukázala, že orforgliprón dokázal za toto obdobie znížiť kľúčovú hodnotu glykovaného hemoglobínu (HbA1c) v priemere o 1,71 až 1,91 %, pričom perorálny semaglutid len o 1,47 %, čo znamená, že ešte prekonal očakávania. Nielenže týmto ľuďom sa znížil glykovaný hemoglobín o väčšie percento, ale dokonca aj schudli viac, v priemere 6,1 kg – 8,2 kilogramu oproti 5,3 kilogramu.
Má to háčik
Až 59 % účastníkov, ktorí užívali perorálny orforgliprón zaznamenalo vedľajšie účinky v podobe hnačky, vracania či nevoľností. Pri perorálnom semaglutide to bolo menej. Viedlo to až k tomu, že 10 % z nich muselo užívanie orforgliprónu predčasne ukončiť, zatiaľ čo pri užívaní semaglutidu skončilo štúdiu predčasne len 4-5 % pacientov. A práve tento faktor môže „poškodiť“ meno orforgliprónu oproti konkurencii na trhu.
Nahlásiť chybu v článku