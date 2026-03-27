Nová favoritka v seriáli Sľub? Diváci si zamilovali Boženku, televíziu prosia o jedno

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Hoci nedostala veľa priestoru, divákom to stačilo na to, aby si ju zamilovali.

Seriál Sľub momentálne vysiela tretiu sériu a v každej z nich boli predstavené nové postavy. Napríklad postavy Dávida Sklenára a Maja Kollára pribudli až v druhej sérii a v tej tretej sa predstavila rodina Gregorovcov. Nie tak div, že diváci veria, že by sa k trvalému osadenstvu mohla pridať ďalšia postava.

Momentálne diváci čakajú, či si Bartošovci adoptujú malého Richarda, biologického brata ich Adamka, čím by sa pridal k jednej z hlavných rodín, no popri tom sa bavia aj na zápletke, ktorá sa týka Horváthovcov.

Chceli by ju v seriáli nastálo

Horváthovci dlhodobo patria k najobľúbenejším postavám seriálu a diváci ich často označujú za najlepšiu rodinu. Malý Vilko baví divákov svojím detským šarmom, Barbora výberom priateľov a manželia Horváthovci ich hláškami a strelenými nápadmi. Napríklad keď sa Helena rozhodla venovať Jánovi svoj akt.

Momentálne sa Helena rozhodla vziať si do parády Boženku a ukázať jej, že sa nemá motať okolo jej muža. „To bola topka. Vytrie dlážku s každou ženou, ktorá sa bude o Janka pokúšať,“ zhodnotila pobavená diváčka v komentároch.

Neboli pritom nadšení len z Heleny a jej reakcie. „Boženka nemá chybu,“ stálo v jednom z komentárov a ďalšie jasne vyjadrili, že dúfajú, že sa táto postava zdrží v seriáli dlhšie. „Boženka mala byť medzi hlavnými postavami.“ , „Chceme Boženku!!“„Dúfame, že pani Boženka bude posudzovať, hodnotiť a pečiatkovať viacerých členov učiteľského zboru,“ písali diváci.

Keďže sú epizódy natočené vopred, zatiaľ svojimi komentármi nemôžu nič ovplyvniť a musia si počkať, či sa Boženka znova ukáže. Ak by však ich priazeň pokračovala, pokojne by ju televízia mohla vrátiť v štvrtej sérii, tak ako keď zo sudkyne z prvej série spravila neskôr jednu z hlavných postáv a predstavila rodinu Sklenárovcov.

