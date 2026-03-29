Nora poslala exmanželovi po rokoch správu: Zmenilo im to životy, hoci už mal druhú rodinu

Nezvyčajných príbehov lásky je mnoho. Niektoré páry majú väčšie vekové rozdiely, iné museli prekonať rôzne prekážky. Potom sú tu však príbehy druhých šancí, keď si páry k sebe opäť nájdu cestu po rokoch a to aj po tom, ako si navzájom ublížili.
Svoje o tom vie pár, ktorý sa dal znova dokopy po 12 rokoch, keď spolu neboli v kontakte. Podnikateľka Nora Morris z arizonskej Yumy sa odhodlala napísať svojmu exmanželovi a spustila lavínu, ktorá obom od základov zmenila život. Hoci si 49-ročný Christopher správu všimol až po dvoch mesiacoch, potom nabrali udalosti rýchly spád – a to aj napriek faktu, že sa po rozvode stihol znova oženiť a založiť si novú rodinu. O ich príbehu píše Profimedia.
Všetko spustil ženin sen
„Boli sme úplne od seba a nikdy sme sa nestretli, aj keď žijeme v malom meste,“ hovorí Nora a dodáva, že impulz napísať svojmu exmanželovi správu prišiel nečakane: „Raz v noci sa mi snívalo o tom, že sa s Chrisom znovu spojíme.“
Rozhodla sa preto konať. „Kontaktovala som ho cez Facebook Messenger. Keď som správu posielala, bola som veľmi nervózna. Časť môjho ja mala pocit, že by som ju nemala posielať. Viem len, že mi hlboko chýbal,“ spomína Nora.
Čakanie na odpoveď jej pripadalo nekonečné. „Vedela som, že Chris nie je na sociálnych sieťach veľmi aktívny, ale aj tak som cítila úzkosť. Stále som si hovorila, kedy alebo či vôbec si moju správu prečíta,“ hovorí Nora, ktorá vychovávala syna Matta zo svojho predchádzajúceho vzťahu.
