Vyšetrujú incident, aký tu ešte nebol: Fanúšik Slavie, ktorý napadol brankára, dostal doživotný zákaz

Petra Sušaninová
TASR
TASR
Fanúšik spoznal svoj trest.

Po sobotňajších incidentoch v pražskom futbalovom derby oznámila Slavia doživotný zákaz vstupu na štadión pre fanúšika, ktorý napadol slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka. V kádri „zošívaných“ zároveň končí dvojica Tomáš Chorý a David Douděra, šéf klubu Jaroslav Tvrdík už súhlasil s ich letným odchodom. Zároveň vyhlásil, že obaja hráči si už za Slaviu nikdy nezahrajú. Dôvodom sú problémy s disciplínou na ihrisku.

Slavia mohla v sobotu na domácom ihrisku oslavovať titul. Nad Spartou viedla 3:2, no v nadstavenom čase vtrhli jej fanúšikovia na hraciu plochu. K Surovčíkovi sa jeden z fanúšikov priblížil zozadu a oblial mu tvár pivom.

„Dotyčného sme identifikovali na základe spolupráce bezpečnostných zložiek a kamerového záznamu. Následne sa k svojmu správaniu sám prihlásil,“ píše sa v stanovisku na webe Slavie. Návštevný poriadok nepovoľuje vstup na hraciu plochu a podobné konanie je aj proti súťažnému poriadku Ligovej futbalovej asociácie (LFA). Orgán môže zároveň rozhodnúť aj o kontumácii v prospech Sparty, pretože Slavia si nesplnila svoje organizátorské povinnosti.

Problémy s disciplínou

Tvrdík už v sobotu informoval o vyradení dvojice Chorý, Douděra z kádra A-tímu. Slavia má v druhej polovici sezóny problémy s disciplínou. Po vylúčení stredopoliara Oscara v úvodnom jarnom kole videli hráči Slavie v uplynulých piatich dueloch 5 červených kariet. Dve má na starosti práve útočník Chorý a jednu zo soboty Douděra.

Chorý dostal v sezóne celkovo tri červené karty, v sobotu dohral predčasne po údere lakťom. „Viditeľne nie je schopný ovládať svoje emócie. Je pre mňa nepredstaviteľné, že hráč Slavie napadne lakťom svojho protihráča. Chceme vyslať jasný signál, že nikto v našom A-tíme sa takto správať nebude,“ citoval portál iDnes.cz z vyjadrenia Tvrdíka. Šéf Slavie už predtým oboch varoval, že v prípade ďalších prehreškov príde exemplárny trest.

Český futbal sa červená od hanby: Škandál z derby obletel už celý svet

