Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Koncom roka 2024 som požiadala čo najviac členov redakcie o zvláštnu vec.

Vstup do roka 2025 sa neobišiel bez Baby Vangy a Nostradama či astrologických predpovedí plných rád pre levíkov, dráčikov, kanárikov aj mopslíkov. Návod na život by chcel mať každý, no a občas stačí vedieť, že tú „správnu“ odpoveď nám poskytne fakt, že máme siedmy dom v Kozorožcovi.

Siahanie po nástrojoch „vyššej moci“ je obľúbenou stratégiou najmä v časoch neistoty. Čím hrozivejšie sa svet javí, tým viac ľudí v nich hľadá útechu.

O čomsi podobnom píše Daniel Defoe pri opise udalostí počas Veľkého londýnskeho moru: o tom, ako boli v 60. rokoch 17. storočia stĺpy domov a ulíc polepené letákmi s ponukami „neomylných preventívnych protimorových tabletiek“ a „nezlyhávajúcich konzervačných prostriedkov proti infekcii“. O období moru tiež napísal:

Ľudia boli proroctvami, astrologickými kúzlami, snami a babskými poverami posadnutí viac než kedykoľvek predtým alebo potom.

Do tejto kategórie spadajú aj proroci, veštci a jasnovidci. Ak sa k tomu pridá trocha toho, čo poznáme ako tzv. konfirmačné skreslenie, aj naša dôvera voči nim môže len a len rásť.

Konfirmačné skreslenie je výraz pre proces, pri ktorom majú ľudia tendenciu vyhľadávať a pamätať si najmä tie informácie, ktoré potvrdzujú ich existujúce presvedčenia, postoje či názory. Dôkazy, ktoré im odporujú, naopak podceňujú alebo ignorujú. Ak napríklad milujeme čokoládu, ľahko prehliadame informácie, ktoré naznačujú, že nie je zdravá. A ak veríme veštcom, bez problémov zabudneme na to, koľkokrát sa mýlili.

Nech je váš názor na nich akýkoľvek, určite ste už počuli skeptický argument, že sa veštcom môže stať ktokoľvek.

Je to však naozaj také jednoduché?

Môže byť prorokom každý?

Na konci roka 2024 som požiadala čo najviac členov redakcie, aby mi napísali, čo si myslia, že sa stane v nasledujúcom roku. Každý mi mohol zveriť proroctvá, o ktorých veril, že sa naplnia.

Moja otázka mala jediný cieľ: zistiť, či môže byť prorokom, veštcom alebo jasnovidcom naozaj každý.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • akých 38 „proroctiev“ a 46 výrokov zaznelo;
  • koľko z nich bolo správnych;
  • koľkokrát sme sa pomýlili;
  • či niekto správne „predpovedal“ úplne všetko;
  • či niekto nedokázal „predpovedať“ ani jedinú vec;
  • ako je možné, že sme toľko vecí „vyveštili“ správne;
  • čo to znamená pre vás.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

