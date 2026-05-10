Slovensko čelí vážnym problémom: Nová správa o ľudských právach priniesla varovanie. Viaceré zmeny vyvolávajú obavy

Správa o stave ľudských práv za rok 2025 z dielne Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) upozorňuje na nové riziká. Ako priblížila riaditeľka strediska Silvia Porubänová, rok 2025 bol poznačený viacerými trendmi, ktoré môžu mať zásadný vplyv na kvalitu ochrany základných práv a slobôd.
„Medzi najvýraznejšie témy patria nárast nenávistných prejavov, legislatívne zmeny s potenciálnym dosahom na právny štát, pretrvávajúca diskriminácia a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti,“ vymenovala Porubänová. V správe sa osobitne upozorňuje na novelu ústavy v roku 2025, a teda na jednu z najvýznamnejších zmien ústavného rámca ochrany základným práv a fungovania právneho štátu od vstupu SR do EÚ.
Diskriminácia ľudí so zdravotným postihnutím pretrváva
„Hoci niektoré ustanovenia, napríklad zakotvenie rovnosti mužov a žien pri odmeňovaní, možno hodnotiť pozitívne, viaceré ďalšie zmeny vyvolávajú vážne obavy z hľadiska právnej istoty, ochrany ľudských práv a súladu slovenského právneho poriadku s medzinárodnými a európskymi záväzkami,“ upozornilo stredisko.
Súčasne poukázalo aj na potrebu zosúladenia vnútroštátnej legislatívy a praxe s medzinárodnými štandardmi ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Zistenia totiž naznačujú, že diskriminácia ľudí so sluchovým znevýhodnením nie je na Slovensku len výsledkom individuálnych zlyhaní. Do značnej miery s tým súvisia aj nedostatočne nastavené legislatívne, inštitucionálne aj systémové mechanizmy.
„Zdôrazňujeme, že len systematický a koordinovaný prístup založený na rešpektovaní práv osôb so zdravotným postihnutím môže prispieť k odstráneniu pretrvávajúcich bariér a k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti,“ dodalo stredisko. Významnou témou je podľa SNSĽP aj rastúca chudoba a sociálne vylúčenie.
Rastúca chudoba a sociálne vylúčenie zostávajú veľkým problémom
Správa poukázala na systémové faktory, ktoré prispievajú k prehlbovaniu sociálnej zraniteľnosti vrátane rodových nerovností, nedostupnosti bývania, slabšej ochrany pracujúcich pred chudobou či finančných bariér v prístupe k zdravotnej starostlivosti.
Stredisko zdôrazňuje potrebu komplexných verejných politík zameraných na posilnenie sociálnej ochrany a zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne. Komplexná správa, ktorou stredisko zdôrazňuje, že ochrana ľudských práv nie je len otázkou legislatívy, ale každodennej praxe a spoločenskej zodpovednosti, je dostupná na domovskej stránke SNSĽP.
Nahlásiť chybu v článku