Exminister spravodlivosti dostal za Orbána azyl: Teraz mal ujsť do USA, pas mu však zrušili. Hrozí mu 25 rokov vo väzení

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Maďarsko už nechce byť "smetiskom pre medzinárodne hľadaných zločincov".

Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal politický azyl za premiéra Orbána, utiekol do Spojených štátov. V nedeľu o tom informovali miestne médiá, píše TASR podľa agentúry AFP.

Poľská pravicová televízia Republika uviedla, že Ziobro sa nachádza v USA a liberálna ladená TVN24 zverejnila aj jeho fotografiu na medzinárodnom letisku Newark Liberty, ktorú podľa nej urobil iný cestujúci. Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí nereagoval na žiadosti agentúry AFP o komentár.

Nie je jasné, ako sa Ziobrovi podarilo dostať do Spojených štátov, keďže Varšava predtým uviedla, že mu bol zrušený poľský pas. Poľská prokuratúra na platforme X napísala, že „nemajú údaje potvrdzujúce odchod podozrivého… zo schengenského priestoru“ a že „všetky informácie, ktoré sa v tejto súvislosti objavia, sa priebežne overujú“.

Foto: TASR (PAP/Piotr Nowak)

Hrozí mu 25 rokov za mrežami

Poľský minister spravodlivosti Waldemar Zurek pre televíziu Polsat News povedal, že „ak sa potvrdí, že Ziobro sa nachádza v USA, potom (Poľsko) požiada o jeho vydanie“. Na exministra spravodlivosti poľský súd vydal zatykač, pretože mu pre podozrenia z niekoľkých trestných činov hrozí väzenia až 25 na rokov. Ide o zneužitie moci, vedenie organizovanej zločineckej skupiny a použitie finančných prostriedkov určených pre obete trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus a jeho údajné použitie proti politickým oponentom.

Nový maďarský premiér Péter Magyar hneď po voľbách vyhlásil, že Budapešť nebude chrániť takýchto ľudí. „Maďarsko už nebude smetiskom pre medzinárodne hľadaných zločincov,“ vyhlásil na tlačovej konferencii deň po svojom víťazstve. Ako príklady uviedol Ziobra a jeho námestníka Marcina Romanowského, podozrivých zo sprenevery takmer 40 miliónov eur.

Ziobro bol lídrom ultrakonzervatívnej strany Suverénne Poľsko, menšieho koaličného partnera strany Právo a spravodlivosť (PiS). V rokoch 2015 až 2023 pôsobil ako minister spravodlivosti a generálny prokurátor. Je tiež známy ako autor sporných reforiem súdnictva, ktoré vyvolali patovú situáciu medzi Poľskom a Európskou komisiou. Svoje obvinenia odmietol ako snahu súčasnej proeurópskej poľskej vlády o hon na čarodejnice.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico cestou z Moskvy posiela odkaz: Budeme svedkami rozpracovania svinstiev vlád Matoviča, Hegera a Ódora

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac