Slovensko bolo zásadne proti: Ruského plynu sa vláda nechce vzdať, obráti sa na súdny dvor

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Slovensko odmietlo REPowerEU a upozorňuje na možné ohrozenie bezpečnosti dodávok plynu.

Na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli sa v pondelok uskutočnilo finálne hlasovanie o nariadení o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu, zlepšení monitorovania potenciálnych energetických závislostí a o zmene nariadenia, tzv. REPowerEU.

V mene Slovenskej republiky štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok vyjadril zásadné výhrady a hlasoval proti prijatiu predmetnej legislatívy. Legislatíva REPowerEU bola schválená, keďže získala požadovanú kvalifikovanú väčšinu hlasov členov Rady EÚ. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ.

Výhrady k ekonomickým dopadom a bezpečnosti dodávok

„Slovenská republika podporuje spoločné európske úsilie zamerané na postupné znižovanie závislosti od dovážaných fosílnych palív. Toto úsilie však musí primerane zohľadňovať geografické, infraštruktúrne a ekonomické špecifiká najviac dotknutých členských štátov, ako aj existujúce právne obmedzenia. Slovensko hlasovalo proti prijatiu nariadenia REPower EÚ z dôvodu očakávaných negatívnych ekonomických a finančných dopadov, ako tiež jeho potenciálnych nepriaznivých účinkov na bezpečnosť dodávok plynu,“ uviedol Eštok.

SR k svojej pozícii pripojila zároveň písomné vyhlásenie, v ktorom poukázala na kľúčové dôvody nesúhlasu, ktorým je skutočnosť, že Slovensko ako vnútrozemský štát nemá priamy prístup k LNG terminálom. Napriek významným investíciám do prepojovacích vedení a rozvoja infraštruktúry sú mimo územia SR problematické miesta, ktoré obmedzujú prístup k dostatočným alternatívnym dodávkam plynu a ich cenovú dostupnosť.

Právne a finančné riziká dlhodobých kontraktov

Podľa SR taktiež existujú vážne právne a finančné riziká vyplývajúce z dlhodobých kontraktov na dodávky plynu vrátane možných arbitrážnych sporov a kompenzačných nárokov. Nariadenie neposkytuje dostatočnú flexibilitu ani efektívne nástroje pre najviac zasiahnuté členské štáty. SR má výhrady aj k zvolenému právnemu základu nariadenia a k jeho súladu so zásadami proporcionality a energetickej solidarity.

Foto: SITA/MZV SR

Slovenská strana zároveň vyjadrila znepokojenie nad zámerom Európskej komisie predložiť do konca roka 2027 legislatívny návrh na úplný zákaz dovozu ropy z Ruskej federácie. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) ide o krok, ktorý musí byť dôkladne vyhodnotený z hľadiska jeho dopadov na energetickú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a sociálnu stabilitu členských štátov.

Slovensko sa obráti na Súdny dvor EÚ

„Nemôžeme akceptovať riešenia, ktoré nereflektujú reálne možnosti a špecifiká jednotlivých krajín. Preto sa obrátime na Súdny dvor Európskej únie a budeme iniciovať konanie smerujúce k zrušeniu nariadenia REPower EÚ o zákaze dovozu ruských energií,“ informoval Blanár. Zdôraznil, že aj napriek nesúhlasu ostáva Slovensko konštruktívnym partnerom v európskej energetickej politike.

„Naďalej budeme aktívne presadzovať riešenia, ktoré posilnia energetickú bezpečnosť Európskej únie, no súčasne zabezpečia spravodlivý, realistický a sociálne udržateľný prechod pre všetky členské štáty, a to najmä pre tie, ktoré sú z hľadiska infraštruktúry a geografickej polohy najviac zraniteľné,“ dodal Blanár.

