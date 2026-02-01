Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní

Aj počas tohto týždňa naši redaktori nezaháľali a priniesli vám množstvo článkov, reportáží a rozhovorov, ktoré stoja za prečítanie. Začítajte sa napríklad do rozhovoru s letuškou, prečítajte si reportáž z novej epizódy šou Na nože, ale napríklad aj desivý príbeh matky, ktorá držala v zajatí dievča až 25 rokov.
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
40 rokov od katastrofy Challengera
Mala to byť desiata misia raketoplánu, ktorý pôvodne nemal ani vzniknúť. Aj keď sa číslo 10 môže javiť ako šťastné, v prípade raketoplánu Challenger znamenalo tragédiu. Jeho posledná misia od štartu trvala iba 73 sekúnd a vyžiadala si životy všetkých astronautov na palube. Toto sa udialo pred 40 rokmi.
Raketoplán Challenger bol pôvodne konštruovaný ako stroj určený k deštrukčným skúškam. Pri jeho výstavbe však boli vykonávané iné skúšky, ktoré overili aj to, na čo bol Challenger pôvodne plánovaný. Existovali tak dve možnosti: umiestniť Challenger do skladu a v prípade potreby z neho odmontovať niektoré časti, alebo ho prestavať. NASA sa rozhodla pre druhú voľbu, píše portál Britannica.
Z pohľadu vykonaných misií to bola dobrá voľba. Uvažovalo sa, že sa prestavia raketoplán Enterprise, ale následné prepočty nákladov ukázali, že prestavanie Challengera bude lacnejšie.
Ako informuje portál NPR, Challenger, pomenovaný po korvete HMS Challenger, ktorá sa zúčastnila najdlhšej oceánografickej misie, sa začal stavať, respektíve prestavovať v roku 1972 a dostavaný bol o šesť rokov neskôr. Nasledovali takmer rok trvajúce skúšky, ktoré zahŕňali simulujúce misie, dokonca s dodatočným preťažením, aby sa overila konštrukcia. Challenger skúškami prešiel a bol pripravený na službu.
Viac o tom, čo sa stalo, si môžete prečítať v našom článku: Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré núka kopec muziky za málo peňazí
Keď je reč o lyžovačke, pre mnohých je dôležitá nielen kvalita, ale aj cena. Našli sme ďalšie skvelé lyžiarske stredisko, ktoré za príjemné ceny ponúka naozaj veľa. SkiWelt patrí medzi cenovo najdostupnejšie lyžiarske areály v Rakúsku.
Stredisko Wilder Kaiser – Brixental patriace k areálu bolo aj minulý rok dokonca zvolené ako najlepšie, pričom na popredných priečkach sa drží už niekoľko rokov. Dovolenkári si tu môžu užiť celkovo až 288 kilometrov skvelých zjazdoviek. Lákavo znie aj vyše 80 moderných lanoviek, ktoré uľahčujú prístup na svah všetkým kategóriám lyžiarov či snowboardistov. Samozrejme, nechýbajú desiatky miest, kde si môžete dať niečo dobré pod zub a občerstviť sa. Osobitným lákadlom pre športovcov všetkých vekových kategórií je nočné lyžovanie v stredisku Söll na tej najväčšej osvetlenej zjazdovke v Rakúsku.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Toto je jedna z najkontroverznejších osôb medicíny
Stal sa priekopníkom gynekológie, no jeho experimenty, uskutočňované na černošských ženách, neboli etické. Stali sa pokusnými králikmi, trpeli pri nich a dostali sa blízko smrti. James Sims vychádzal z presvedčenia, že cítia menšiu bolesť ako biele ženy, ktorým podával anestéziu.
James Marion Sims sa narodil 25. januára 1813 v USA. Stal sa priekopníkom gynekológie a prišiel s viacerými dôležitými vynálezmi, preto sa o ňom hovorí ako o „otcovi modernej gynekológie“. No to všetko dosiahol za tvrdú cenu zotročovania černošských žien, uvádza Today.
Dostal sa do učebníc medicíny, no na druhej strane – v súčasnosti medzi ľuďmi, ktorí poznajú celý jeho príbeh, vyvoláva kontroverziu a množstvo etických otázok.
V 19. storočí, keď Sims pôsobil, bola medicína niekde úplne inde, ako je dnes. Web History informuje, že gynekologická liečba žien sa v tom čase považovala priam za „nechutnú“. Do toho vstúpil Sims so svojimi šokujúcimi experimentmi plnými bolesti a utrpenia zotročených žien, ktoré nemali na výber.
Viac o jeho znepokojivých zákrokoch na ženách si môžete prečítať v našom článku: Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Ako sa z baletky stala najmladšia self-made miliardárka?
Raný život Luany Lary Lopes, rodáčky z Brazílie, sa točil najmä okolo baletu, čo má od finančného sveta poriadne ďaleko. Až 10 hodín denne trávila tréningom. Disciplína zohrávala v jej živote mimoriadne dôležitú úlohu a neraz musela prekonať extrémne prekážky. Potom sa však rozhodla rázne zmeniť smerovanie svojej kariéry. Baletné špičky zavesila na klinec a zamierila za vzdelaním do Ameriky. Inšpirovaná svojím otcom inžinierom a matkou učiteľkou matematiky, Lara Lopes sa ponorila do sveta vedy. Vynikala vo vedeckých súťažiach. Získavala ocenenia na matematických, ale aj astronomických olympiádach.
Lopes sa chcela stať nasledujúcim Stevom Jobsom. Napokon sa jej podarilo dosiahnuť vskutku nevídaný úspech. Vo veku 29 rokov sa stala najmladšou miliardárkou na svete, ktorá sa na túto pozíciu vypracovala vlastnými silami.
Ak sa o úspešnej miliardárke chcete dozvedieť viac, prečítajte si jej príbeh tu: Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Užili sme si nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier
Zimná turistika má svoje špecifické čaro a mnohí ju dokonca práve v tomto ročnom období obľubujú najviac. Lákadlom sú nádherné výhľady na zasnežené štíty a kopce, ale aj príjemná atmosféra na horských chatách, kde sa môžeme po ceste zohriať pri kozube so sladkým horúcim čajom, ktorý nikde inde nechutí tak dobre. Jedna z najkrajších a najobľúbenejších turistických trás na Slovensku vedie z Trangošky k chate generála M. R. Štefánika a potom až na Ďumbier. Vybrali sme sa na tento najvyšší vrch Nízkych Tatier a opäť raz sa o tom presvedčili.
Ďumbier je najvyšším vrchom Nízkych Tatier a nachádza sa v nadmorskej výške 2043 metrov. Je prístupný po niekoľkých trasách, my sme si vybrali tú, ktorá smeruje na Štefánikovu chatu, aby sme si tu mohli urobiť zastávku. Chodník bol dobre vychodený, no odporúčame vziať si mačky, s ktorými sa vám pôjde lepšie, a predovšetkým bezpečnejšie. Vyrazili sme z parkoviska po jednej popoludní a na Štefáničke sme boli približne za hodinu.
Keďže slnko zapadalo približne o 16:19, mali sme dosť času, ktorý sme mohli stráviť v teple chaty. Dali sme si niečo na povzbudenie, prezliekli sa, nechali tam sušiť mokré oblečenie a okolo tretej sme sa vydali k nášmu cieľu.
Ako vyzeral západ slnka na Ďumbieri a čo si so sebou vziať na zimnú turistiku sme pre vás zhrnuli v reportáži: Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie
Ľudia často zvieratá „poľudšťujú“ – premietajú na ne vlastné potreby, pričom prehliadajú ich biologické potreby, povedala veterinárka Poláčková, ktorá vás naučí rozumieť zdraviu vášho domáceho miláčika. Mária Poláčková nám v našom rozhovore okrem iného vysvetlila aj to, aké chyby robia ľudia v starostlivosti o svojich domácich miláčikov najčastejšie a čím by sme ich mali kŕmiť.
S veterinárkou sme sa však rozprávali aj o tom, akým mýtom ľudia stále veria, či odporúča kastráciu, v akých prípadoch je eutanázia nevyhnutná, čo si myslí o kúpe psa bez papierov a o kontaktných zoo.
MVDr. Mária Poláčková je veterinárka, ktorá robí veterinu inak. „Pochopila som, že majitelia psov o svojich zvieratách skoro nič nevedia. Nepoznajú ich základné fyziologické parametre ani to, kedy ich niečo bolí, kedy je to už natoľko vážne, že by mali navštíviť veterinára. Zároveň majú nepravdivé informácie o základných preventívnych úkonoch, ako je očkovanie, odčervenie, kastrácia a iné.“ Preto založila projekt Veterina inak, vďaka ktorému pomáha nielen majiteľom, ale najmä zvieratám, pričom ľudí edukuje na základe vedeckých štúdií a opiera sa o najnovšie poznatky.
Aké najčastejšie chyby robia ľudia v starostlivosti o svojich domácich miláčikov, najmä psov a mačiek?
Najčastejšie vidím podceňovanie prevencie. Ľudia riešia problém až vtedy, keď je zviera choré. Veľmi časté sú aj chyby v kŕmení – nevhodná strava, obezita, ale aj zanedbaná dentálna hygiena, málo pohybu pri psoch a nedostatok podnetov pri mačkách.
Ľudia často zvieratá „poľudšťujú“ – premietajú na ne vlastné potreby, pričom prehliadajú ich biologické potreby.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho
Do regiónu Turiec sa radi vraciame. Niekedy na naše obľúbené miesta, inokedy za novými objavmi. Vždy tu nájdeme niečo, čo nás zaujme. Na sviatok Troch kráľov, keď sneh vytvoril z prírody zimnú rozprávku, sme preto navštívili skrytý poklad Turca.
Turiec je nádherný región na strednom Slovensku, ktorý má skutočne čo ponúknuť, o čom sme sa už viackrát presvedčili na vlastnej koži. Pred niekoľkými týždňami sme sa boli pozrieť na dve nádherné doliny – Gaderskú a Valčiansku. No tentoraz sme navštívili ešte výnimočnejšie miesto.
V regióne Turiec neďaleko mesta Martin v obci Turčianska Štiavnička sme navštívili Teplické serpentíny, ktoré sú dômyselným historickým systémom prívodu vody spojených horských jazierok prepojených vodnými kanálikmi. Sú tvorené 8 rybníkmi, 7 zátočinami, 121 minijazierkami, 12 mostíkmi a 2 vodopádmi.
Táto lokalita bola dokonca v roku 2008 zaradená medzi „Sedem divov Turca“. Preto je jasné, že nejde len o obyčajnú prechádzku lesom, ale o unikátne dielo, v ktorom sa spája história, technická zručnosť a citlivý zásah do prírody.
Teplické serpentíny nazývané aj ako Révayovské serpentíny boli vybudované v 19. storočí, v rokoch 1870 až 1875 rodinou grófa Šimona Révaya. Patrili k priľahlému kaštieľu a arborétu, v ktorých v súčasnosti prebieha veľká rekonštrukcia. Z kaštieľa vznikne Hotel s wellness rezortom a v areáli arboréta sa stavajú nové apartmánové budovy, ktoré budú spojené s rezidenčným komplexom „Chateau Révay“.
Viac sa dočítate tu: Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tomáš o práci na luxusnej jachte
Mnohí z nás poznajú túto prácu iba z filmov, no Čech Tomáš Marinčič ju mal možnosť spoznať na vlastnej koži. Stal sa loďmajstrom na luxusných jachtách, precestoval kus sveta a stretol sa s prestížnou klientelou. No priznáva, že to nie je práca pre každého a je náročná ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke.
„Nepravidelný spánok, dlhé zmeny, náročné prostredie, neustála pohotovosť,“ približuje Tomáš pracovný režim na jachte. Napriek tomu má jeho práca aj množstvo benefitov.
„Sme hodnotení fixne na mesačnej báze. Pokiaľ je človek na charterovej lodi, dostáva prepitné spravidla za jednotlivý charter. Prepitné je cca 15 – 20 % z ceny chartera. Plus tam môžu byť bonusy od majiteľa, posezónny bonus, vianočný,“ prezrádza nám.
Aké sú platy v jeho profesii a aké najšialenejšie zážitky zažil na palube, nám prezradil v rozhovore: Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Piata séria relácie Na nože odštartovala včera a prvou zastávkou bol podnik v okrese Zlaté Moravce. Ranč Bonanza stavia na westernovej atmosfére, jazdeckej škole a vidieckom prostredí. V relácii to miestami vrelo ako na divokom západe, nechýbali ani slzy. Cieľ bol však jasný: zachrániť podnik a dať mu novú tvár. My sme sa boli pozrieť, či sa tento zámer podarilo splniť.
O tom, čo sa nám v reštaurácii páčilo a čo nie, a či sa Martinovi Novákovi podarilo vdýchnuť jej nový život, sa dozviete v našom článku: Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Niekedy sa na prvý pohľad za dobrým činom ukrýva hrôzostrašná realita, ktorá pripomína scenár hororu. Amanda Wixon žijúca v anglickom meste Tewkesbury, na severe grófstva Gloucestershire, sa v polovici 90. rokov ujala starostlivosti o mladé dievča. Aj keď sa mohlo zdať, že táto mama desiatich detí sa oň bude s láskou starať a poskytne mu pohodlie teplého domova, pravda bola oveľa brutálnejšia. A o tom, čo sa odohrávalo za stenami jej domu viac než dve dekády, nikto netušil. Alebo sa to snažil nevidieť.
Vráťme sa späť do roku 1996, keď Amanda Wixon prevzala zodpovednosť za v tom čase len 16-ročné dievča, ktoré si nasťahovala do svojho domu, informovala polícia v Gloucestershire. Pôvodne mala u Amandy pobudnúť iba na víkend, no pretiahlo sa to na dlhých 25 rokov, priblížil britský denník The Guardian.
Do roku 2000 za ňu Amanda poberala dávky, ktoré mala vynaložiť na starostlivosť o dospievajúce dievča. Ako po štvrťstoročí vyplávalo na povrch, všetko bolo úplne inak. Situácia odohrávajúca sa u Wixonovcov bola natoľko hrozivá, že Amanda bola pred niekoľkými dňami uznaná vinnou z moderného otroctva.
Aké zverstvá sa diali za stenami domu tejto ženy a ako sa podarilo mladému dievčaťu uniknúť z pekla, sa dozviete tu: Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Nahlásiť chybu v článku