Používatelov zachvátila panika: Na Instagrame mizli účty vo veľkom. Meta odstránila približne 50 miliónov profilov

Používatelia Instagramu a ďalších sociálnych platforiem tvrdia, že niekoľko známych osobností v krátkom čase prišlo o stovky tisíc až milióny sledovateľov. TASR o tom píše podľa americkej televízie CNBC.
Používatelia to nazvali „Veľkou čistkou roku 2026“ na Instagrame. Hoci Meta čistku oficiálne nepotvrdila, niektoré účty náhle stratili v priebehu niekoľkých hodín milióny sledovateľov a údajne bolo odstránených alebo deaktivovaných približne 50 miliónov účtov.
Instagram mal zasiahnuť proti falošným účtom
Podľa dostupných informácií Instagram použil pokročilé systémy umelej inteligencie pre účty napojené na služby pre nákup followerov, botov alebo click farmy, ktoré dlhodobo umelo nafukovali popularitu niektorých profilov. Menšia, ale aktívna komunita tak môže byť pre algoritmy Instagramu hodnotnejšia ako množstvo neaktívnych profilov.
Medzi významné mená patria Kylie Jenner, Selena Gomez, Lionel Messi, Taylor Swift, Ariana Grande, Dwayne Johnson alebo Katy Perry. Prudký pokles počtu sledovateľov hlásia aj influenceri a tvorcovia obsahu z ďalších krajín.
Milióny sledovateľov stratili celebrity aj influenceri
Podľa Celebrity Radar futbalová hviezda Cristiano Ronaldo údajne stratil približne 6,6 milióna sledovateľov a Lionel Messi viac ako 4,8 milióna sledovateľov, speváčka a herečka Selena Gomez takmer šesť miliónov. Hráč kriketu Virat Kohli ako jedna z najsledovanejších celebrít v Indii stratil viac ako dva milióny sledovateľov, bývalá misska a herečka Priyanka Chopra 1,1 milióna.
Ariana Grande údajne prišla o 5,5 milióna sledovateľov, Beyonce 4,4 milióna, Taylor Swift 4,1 milióna, Miley Cyrus 3,2 milióna, Katy Perry 2,9 milióna, Rihanna 2 milióny a Shakira jeden milión sledovateľov. Menší tvorcovia a influenceri stratili počas čistky približne dve až päť percent svojich sledovateľov.
