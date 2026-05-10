Používatelov zachvátila panika: Na Instagrame mizli účty vo veľkom. Meta odstránila približne 50 miliónov profilov

Foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Najväčšie straty utrpeli Instagramové účty známych osobností.

Používatelia Instagramu a ďalších sociálnych platforiem tvrdia, že niekoľko známych osobností v krátkom čase prišlo o stovky tisíc až milióny sledovateľov. TASR o tom píše podľa americkej televízie CNBC.

Používatelia to nazvali „Veľkou čistkou roku 2026“ na Instagrame. Hoci Meta čistku oficiálne nepotvrdila, niektoré účty náhle stratili v priebehu niekoľkých hodín milióny sledovateľov a údajne bolo odstránených alebo deaktivovaných približne 50 miliónov účtov.

Instagram mal zasiahnuť proti falošným účtom

Podľa dostupných informácií Instagram použil pokročilé systémy umelej inteligencie pre účty napojené na služby pre nákup followerov, botov alebo click farmy, ktoré dlhodobo umelo nafukovali popularitu niektorých profilov. Menšia, ale aktívna komunita tak môže byť pre algoritmy Instagramu hodnotnejšia ako množstvo neaktívnych profilov.

Medzi významné mená patria Kylie Jenner, Selena Gomez, Lionel Messi, Taylor Swift, Ariana Grande, Dwayne Johnson alebo Katy Perry. Prudký pokles počtu sledovateľov hlásia aj influenceri a tvorcovia obsahu z ďalších krajín.

Milióny sledovateľov stratili celebrity aj influenceri

Podľa Celebrity Radar futbalová hviezda Cristiano Ronaldo údajne stratil približne 6,6 milióna sledovateľov a Lionel Messi viac ako 4,8 milióna sledovateľov, speváčka a herečka Selena Gomez takmer šesť miliónov. Hráč kriketu Virat Kohli ako jedna z najsledovanejších celebrít v Indii stratil viac ako dva milióny sledovateľov, bývalá misska a herečka Priyanka Chopra 1,1 milióna.

Foto: SITA/AP

Ariana Grande údajne prišla o 5,5 milióna sledovateľov, Beyonce 4,4 milióna, Taylor Swift 4,1 milióna, Miley Cyrus 3,2 milióna, Katy Perry 2,9 milióna, Rihanna 2 milióny a Shakira jeden milión sledovateľov. Menší tvorcovia a influenceri stratili počas čistky približne dve až päť percent svojich sledovateľov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac