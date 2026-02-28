Nikdy nemôžu mať jadrovú zbraň, odkazuje Trump. Americká armáda spustila v Iráne operácie s cieľom zlikvidovať hrozbu

Prezident USA Donald Trump nemá v sobotu v pláne vystúpiť s príhovorom k americkej verejnosti, informoval nemenovaný úradník Bieleho domu citovaný agentúrou AFP, píše TASR.
Zdroj z Bieleho domu tým poprel správy o plánovanom prejave Trumpa, ktorý v noci na sobotu na svojej platforme Truth Social zverejnil video o začatí koordinovaných útokov na Irán a vyzval na zmenu režimu v Teheráne.
„Tieto správy neboli presné, Biely dom neposkytol žiadne usmernenie týkajúce sa dnešného prejavu alebo vyhlásení,“ ozrejmil úradník novinárom.
USA a Izrael v sobotu počas svojej koordinovanej operácie zasiahli viaceré iránske mestá vrátane Teheránu, Komu, Isfahánu a Kermanšáhu, pričom údajne cielili aj na vedenie Iránu vrátane prezidenta Masúda Pezeškijána a ajatolláha Alího Chameneího. Irán v reakcii na to spustil raketové a dronové útoky na ciele v Izraeli a na americké základne v Perzskom zálive vrátane Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátov.
Nikdy nemôžu mať jadrovú zbraň, odkazuje Trump
Trump v spomínanom videu uviedol, že americká armáda spustila v Iráne rozsiahle bojové operácie s cieľom „zlikvidovať bezprostrednú hrozbu“ pre Američanov. Šéf Bieleho domu označil iránsky režim za „krutú skupinu strašných ľudí“. Spojené štáty sa podľa Trumpa chystajú okrem iného zničiť raketový a jadrový program Iránu a celé jeho námorníctvo. Vo videu uviedol, že Teherán sa pokúšal obnoviť svoj jadrový program a vyvíja rakety, ktoré už teraz ohrozujú Európu a mohli by byť schopné zasiahnuť aj Spojené štáty.
„Nikdy nemôžu mať jadrovú zbraň,“ zdôraznil Trump a vyzval iránske ozbrojené sily, aby zložili zbrane, inak majú „istotu smrti“. Pripustil zároveň, že pri zásahu môžu prísť o život aj Američania.
Teherán sa podľa Trumpa dopúšťal „nebezpečných aktivít“, ktoré podľa neho priamo ohrozujú Spojené štáty, ich ozbrojené sily a základne v zahraničí, ale aj spojencov po celom svete. „Je to masový teror a my to už nebudeme ďalej znášať,“ vyhlásil.
