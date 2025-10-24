Nik nečakal, čo spraví. Nora Kabrheľová zverejnila fotografiu z mladosti, takto vyzerala, keď mala 17 rokov

Foto: Instagram (nora_kabrhelova)

Jana Petrejová
Fanúšikov prekvapila zaujímavým záberom.

Po rokoch je bývalá podnikateľka stále vnímaná ako kontroverzná postavička, ktorá vzbudzuje pozornosť. Najviac ju tak vnímali ľudia počas reality šou Mojsejovci, ktorú mala ešte so svojím bývalým manželom Braňom Mojsejom. Potom sa dostala do väzby a vydala sa za Versačeho. Dnes je dôchodkyňou, ktorá si užíva život osamote a spoločnosť jej robí fenka Šarika. 

Tí, ktorí ju sledujú na sociálnych sieťach už vedia, že sa často stretáva so svojím kamarátom Bernardom, s ktorým chodieva do kaviarní a reštaurácií a vychutnávajú si kávu alebo zákusky. Napriek tomu, že už nie je podnikateľkou, aj tak neraz spomínala svoj nabitý program. Práce má až nad hlavu, spolupracuje napríklad so známym obchodným reťazcom a rozhodne sa na to nesťažuje.

Záber, ktorý ohromil

Nedávno sa Nora Kabrheľová zúčastnila kuchárskej šou Bez servítky, čo nebolo prvýkrát. Hoci už dávnejšie spomínala, že by do relácie nešla, zjavne zmenila názor a svojich hostí privítala u seba vo svojom príbytku. Opäť sa potvrdilo, že kde sa objaví dôchodkyňa, nie je núdza o vtipné hlášky a úprimné slová, ktoré zaskočia. Pred pár dňami sa opäť stalo niečo, čo zrejme mnohých šokovalo.

Reprofoto: Instagram.com/nora_kabrhelova

Hoci sa Nora neobjavila v žiadnej relácii, stačilo, aby zverejnila jednu fotografiu a opäť na seba upriamila pozornosť. Pochválila sa so záberom, kde je vidieť dôchodkyňu ako tínedžerku. Spolu s ňou možno vidieť aj jej kamarátky, ako kráčajú niekam po ulici. „Toto bolo fotené pred 42 rokmi. Tá v strede som ja. Mala som vtedy necelých 17 rokov. Krásne časy to boli,“ napísala Nora ku fotografii na sociálnej sieti.

Očividne rada spomína na minulé časy a tínedžerské obdobie je pre ňu príjemnou nostalgiou. Snáď ešte nikdy sa nepochválila záberom z detstva na sociálnej sieti, ale spravila výnimku a urobila nečakaný, no pre fanúšikov príjemný krok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľahko spadnú do depresií. Toto sú 3 znamenia zverokruhu s krehkou psychikou, bývajú často nešťastné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac