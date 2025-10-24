Nik nečakal, čo spraví. Nora Kabrheľová zverejnila fotografiu z mladosti, takto vyzerala, keď mala 17 rokov

Po rokoch je bývalá podnikateľka stále vnímaná ako kontroverzná postavička, ktorá vzbudzuje pozornosť. Najviac ju tak vnímali ľudia počas reality šou Mojsejovci, ktorú mala ešte so svojím bývalým manželom Braňom Mojsejom. Potom sa dostala do väzby a vydala sa za Versačeho. Dnes je dôchodkyňou, ktorá si užíva život osamote a spoločnosť jej robí fenka Šarika.
Tí, ktorí ju sledujú na sociálnych sieťach už vedia, že sa často stretáva so svojím kamarátom Bernardom, s ktorým chodieva do kaviarní a reštaurácií a vychutnávajú si kávu alebo zákusky. Napriek tomu, že už nie je podnikateľkou, aj tak neraz spomínala svoj nabitý program. Práce má až nad hlavu, spolupracuje napríklad so známym obchodným reťazcom a rozhodne sa na to nesťažuje.
Záber, ktorý ohromil
Nedávno sa Nora Kabrheľová zúčastnila kuchárskej šou Bez servítky, čo nebolo prvýkrát. Hoci už dávnejšie spomínala, že by do relácie nešla, zjavne zmenila názor a svojich hostí privítala u seba vo svojom príbytku. Opäť sa potvrdilo, že kde sa objaví dôchodkyňa, nie je núdza o vtipné hlášky a úprimné slová, ktoré zaskočia. Pred pár dňami sa opäť stalo niečo, čo zrejme mnohých šokovalo.
Hoci sa Nora neobjavila v žiadnej relácii, stačilo, aby zverejnila jednu fotografiu a opäť na seba upriamila pozornosť. Pochválila sa so záberom, kde je vidieť dôchodkyňu ako tínedžerku. Spolu s ňou možno vidieť aj jej kamarátky, ako kráčajú niekam po ulici. „Toto bolo fotené pred 42 rokmi. Tá v strede som ja. Mala som vtedy necelých 17 rokov. Krásne časy to boli,“ napísala Nora ku fotografii na sociálnej sieti.
Očividne rada spomína na minulé časy a tínedžerské obdobie je pre ňu príjemnou nostalgiou. Snáď ešte nikdy sa nepochválila záberom z detstva na sociálnej sieti, ale spravila výnimku a urobila nečakaný, no pre fanúšikov príjemný krok.
Nahlásiť chybu v článku